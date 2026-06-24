Lidia González 24 JUN 2026 - 16:33h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta por qué tomó la relación de no admitir y lo qu estaba pasado con Juanpi Vega

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Sandra Barrios se ha mostrado muy sincera para contar toda la verdad sobre su vida sentimental y reflexionar sobre lo que ha pasado durante las últimas semanas. Después de sincerarse, entre lágrimas, sobre el mal momento que atravesaba con su expareja, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica el motivo por el que ocultó su relación con Juanpi Vega. La influencer se abre en canal y lo cuenta todo frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ ha contado todos los detalles sobre cómo se reencontró con Juan Pablo y cómo empezaron a tener una relación mucho más íntima que hasta el momento. “El cariño estaba resucitando”, asegura. Sin embargo, los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’, que ahora están atravesando una crisis personal, tomaron la decisión de no admitir lo que estaba pasando entre ellos. La influencer da todas las explicaciones y reconoce las razones por las que lo ocultaron.

Sandra Barrios cuenta toda la verdad de su ruptura con Juanpi Vega

Sandra Barrios ha podido poner en orden todos sus pensamientos y se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para hablar largo y tendido de lo que ha pasado en su vida sentimental. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad de su ruptura con Juanpi Vega y hace una cronología completa de lo que ha pasado entre ellos. La creadora de contenido explica el motivo real por el que han puesto punto final a su romance. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en exclusiva, para Mediaset Infinity!