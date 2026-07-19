Berto González 19 JUL 2026 - 13:00h.

Tras ganar el maletín de 'Gran Hermano 20', Rocío Gallardo ha continuado su vida en Jerez de la Frontera al frente de su peluquería, donde disfruta de una vivienda con espacios abiertos, amplio vestidor y una terraza de dos alturas con vistas panorámicas

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Rocío Gallardo, ganadora de 'Gran Hermano 20', ha mantenido los pies en la tierra después de alzarse con el maletín y continúa desarrollando su día a día en Jerez de la Frontera, donde reside en una vivienda muy luminosa y funcional que refleja a la perfección su estilo de vida.

A través de sus redes sociales, la ganadora del reality ha mostrado distintos rincones de su hogar, una casa de espacios abiertos en la que destacan un amplio vestidor, una decoración moderna y una terraza con vistas panorámicas sobre la ciudad.

La vida de Rocío Gallardo después de ganar el maletín

Rocío Gallardo se convirtió en la ganadora de 'Gran Hermano 20' tras imponerse en una edición especialmente corta del formato. Después de permanecer 42 días dentro de la casa de Guadalix, la peluquera de Jerez de la Frontera consiguió conquistar al público con su desparpajo y perosnalidad, y se hizo con el ansiado maletín valorado en 300.000 euros. La emoción fue máxima durante la final, cuando Jorge Javier Vázquez anunció su nombre y recibió el premio de manos de Juan Quintana, ganador de la edición anterior.

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Durante su estancia en el concurso, Rocío Gallardo protagonizó algunos de los momentos más comentados gracias a su sentido del humor y a la naturalidad con la que afrontó cada situación. La propia concursante reconoció tras la final que la experiencia le había servido para conocerse mejor, valorar más a las personas que la rodean y aprender a expresar sus sentimientos con mayor libertad.

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A pesar del importante premio económico, la ganadora de 'GH 20' ha seguido con su vida en Jerez de la Frontera. La gaditana continúa ligada a su profesión como peluquera y mantiene una rutina de lo más natural. Desde su regreso a casa ha compartido con sus seguidores algunos momentos de su nueva etapa, marcada por la estabilidad en su trabajo, además de acudir a algunos eventos públicos y realizar escapadas de fin de semana, como su reciente viaje a Gran Canaria.

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Una vivienda llena de luz natural con vestidor propio y una terraza con vistas a la ciudad

La casa de Rocío Gallardo destaca por tener una distribución abierta y muy funcional. Nada más acceder a la vivienda aparece un recibidor conectado al resto de estancias, decorado en tonos blancos y grises que aportan una mayor sensación de amplitud, y con detalles decorativos más discretos, como espejos verticales, figuras de mariposas y plantas naturales de gran altura.

El salón principal se convierte en el auténtico corazón de la vivienda. Se trata de un espacio abierto conectado con la cocina, donde predominan los colores neutros y los muebles de estilo moderno. Un sofá gris de gran tamaño ocupa la zona de descanso, mientras que las paredes blancas y el suelo de madera clara aumentan la luz en la estancia.

Entre los elementos más llamativos destacan varias lámparas de cristal suspendidas del techo que aportan un toque elegante al espacio. Justo enfrente de la zona de descanso del salón, se encuentra el comedor compuesto por una gran mesa rectangular de cristal con cuatro sillas acolchadas de polipiel en tono blanco y de estilo moderno que combina a la perfección con el resto de la decoración de la estancia.

La cocina sigue la misma línea en cuanto a decoración y estilo que el resto de la vivienda. La estancia se compone de muebles blancos con encimeras del mismo tono y electrodomésticos a la vista también de color blanco, generando una mayor sensación de amplitud y orden. En esta estancia también aparecen pequeñas notas de color gracias a varias piezas decorativas situadas sobre estanterías y armarios, como jarrones, floreros y marcos con fotografías personales de Rocío.

Uno de los rincones más personales de la casa es el dormitorio. En él predominan los tonos suaves, la ropa de cama clara y una decoración muy sencilla, tanto que la cama ni siquiera cuenta con cabecero. Se trata de una estancia completamente minimalista con la cama vestida con textiles blancos, un espejo rectangular y ningún tipo de decoración extra.

Junto a esta estancia se encuentra un amplio vestidor abierto donde la ganadora de 'GH 20' organiza gran parte de su colección de ropa, bolsos, complementos y gafas de sol. Las estanterías blancas, los burros para prendas y los armarios de almacenamiento sin puertas permiten mantener todas sus pertenencias perfectamente ordenadas y de forma accesible. Este espacio cuenta con una preciosa lámpara de araña de dimensiones reducidas que se convierte en la protagonista del vestidor.

La joya exterior de la vivienda es una terraza distribuida en dos alturas. Desde este espacio privilegiado pueden contemplarse los tejados y edificios de Jerez de la Frontera, así como amplias vistas despejadas de todo el municipio.

Los muros blancos y el pavimento cerámico potencian la luminosidad de la terraza, que se convierte en uno de los lugares favoritos de Rocío para compartir fotografías en sus redes sociales. Un rincón tranquilo y soleado que completa una vivienda acogedora y perfectamente adaptada a la nueva vida de la ganadora de 'Gran Hermano 20'.