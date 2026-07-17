Marta Castro y Rodri Fuertes hacen un ‘house tour’ de la obra de su casa en Madrid

Natalia Sette 17 JUL 2026 - 12:56h.

La pareja ha compartido con sus seguidores cómo avanzan las obras de su casa en Madrid

Rodri Fuertes responde a las críticas sobre el papel que desempeña en la crianza de su hija

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Marta Castro y Rodri Fuertes están viviendo una etapa de lo más emocionante. Tras dar la bienvenida en abril a su pequeña Covadonga y mudarse temporalmente a Asturias para la gran reforma de su hogar, la pareja ha hecho un muy esperado ‘house tour’ para enseñar cómo avanza la obra.

Tras varias semanas en su tierra natal, Marta ha regresado a Madrid junto a Rodri, que se quedó para supervisar las obras. Juntos, han decidido grabar un video yendo habitación por habitación para que su comunidad vea todo lo que ha cambiado su casa desde que empezó la reforma. “Os voy a explicar cómo va la reforma”, ha comenzado introduciendo el exconcursante de ‘GH’.

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La cocina ha sido uno de los espacios que más modificaciones drásticas ha experimentado. “En la cocina hemos quitado este muro, vamos a hacer una isla y una zona para comer y desayunar”, ha explicado el madrileño entusiasmado, mostrando el gran espacio abierto resultante. Además, justo al lado de esta estancia pondrán un rincón muy práctico y multifuncional.

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“Por aquí la lavandería con lavadora, secadora, un aseo y almacenaje”, ha detallado Rodri enseñando una pequeña habitación adjunta a la cocina. Además, en el hueco de la pared que queda, quieren instalar un rincón del café, algo que les encanta a ambos y que disfrutan mucho por las mañanas. “Tendrá también zona de café”, ha dicho Rodri señalando la zona donde irá.

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En cuanto al salón, la pareja ha decidido mantener la estructura original casi intacta. “Lo único que hemos cambiado es que hemos quitado estas estanterías para hacer dos armarios para abrigos”, ha comentado.

El baño destinado a los más pequeños de la casa también ha sufrido una gran demolición con la idea de hacerlo mucho más práctico para su rutina. “Este es el baño de los niños, hemos quitado el plato de ducha y vamos a hacer una bañera”, ha indicado el influencer, pensando en la comodidad que requiere el baño de la recién nacida y de Hugo, el hijo mayor de Marta.

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A continuación, la feliz pareja ha mostrado los dormitorios infantiles de Hugo y Covadonga. Ambas estancias resultan idénticas: habitaciones completamente diáfanas, muy luminosas y equipadas con un práctico armario empotrado. Por su parte, la habitación principal de la pareja promete convertirse en uno de sus rincones favoritos.

En su dormitorio, el cambio principal ha consistido en tirar un muro para conectar directamente la habitación con el vestidor. “Va a ser muy grande”, ha asegurado entusiasmada Marta al hablar de su futuro cuarto.

Para finalizar este esperado ‘house tour’, Rodri ha querido recordar que su nuevo hogar es todavía más grande de lo que ha enseñado. “Sin olvidarnos que abajo está el garaje y un salón y en la parte de arriba una buhardilla para los niños. Próximamente…”, ha concluido, prometiendo que seguirá enseñando cada avance.