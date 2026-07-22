Lidia González 22 JUL 2026 - 09:00h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ enseña la errata en el diseño del tatuaje que se ha hecho con Borja

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Laura Ulldemolins ha preparado una sorpresa muy especial para sellar el dulce momento personal que atraviesa con su novio y ha querido grabarlo, al completo para su canal de mtmad; sin embargo, no ha salido como esperaba. Después de contar todos los detalles de la complicada relación con su padre, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ reacciona al descubrir que hay un error en su tatuaje conjunto con Borja. La influencer lo enseña y explica cómo se sintió al darse cuenta. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha llevado al empresario con los ojos vendados a uno de los estudios de tatuajes más conocidos de Sevilla. La pareja ha oficializado una su relación con una romántica proposición de Borja y lo han terminado de sellar con un romántico tatuaje. “Tiene que ver con nosotros y con nuestra historia”, asegura la influencer al desvelar el significado que tiene. La catalana, de nuevo, hace una “locura por amor”, pero comete un fallo irreparable.

A pesar de la emoción que ha sentido la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ por dar este importante paso en su relación con el andaluz, la influencer ha descubierto un error en el diseño y afirma: “Me lo he escrito mal”. Laura Ulldemolins explica el motivo por el que se ha equivocado y explica que no lo pensó. La creadora de contenido se sincera al respecto con sus seguidores y enseña el resultado del tatuaje que tiene una errata. ¡Dale al play y descubre todos los detalles de lo que ha ocurrido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!