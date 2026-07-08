Lidia González 08 JUL 2026 - 12:14h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ habla sobre la ausencia de su padre en su vida y confiesa su relación actual

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Laura Ulldemolins ha querido hablar de una parte de su vida que la ha marcado profundamente y que explica muchos de los comportamientos que ha tenido posteriormente. Después de cargar contra Luciana Tamagni por su enfrentamiento en ‘Amor o lo que surja’, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta todos los detalles de la complicada relación con su padre. La influencer ha sido muy honesta al hablar de esta situación que ha vivido y no se corta a la hora de decir cómo se siente. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Durante su participación en el reality que le dio la fama, se pudo percibir que la relación de la catalana con su padre ha pasado por muchos momentos y le ha causado algunos problemas. Ahora, ha tomado la decisión de explicar algunas de estas situaciones que ha vivido y se confiesa: “He tenido una relación malísima con él desde bien pequeña”. A pesar de sacar la cara por él en determinados aspectos, la creadora de contenido habla de lo ausente que ha sido en su vida: “Ha preferido irse por ahí”.

La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta en qué punto se encuentran en la actualidad: “Hemos ido a terapia”. La influencer, que ha mostrado la casa que comparte con Borja, no puede evitar emocionarse al explicar lo que ha pasado entre ellos desde su infancia: “Me hubiera gustado que me protegiera más”. Además, la catalana cuenta cómo ha afectado esto en su relación con los hombres. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!