Lorena Romera 22 JUL 2026 - 13:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' posa por primera vez luciendo su barriga de embarazada

Steisy anuncia que está embarazada y comparte el momento en el que se entera de la noticia, junto a Pablo Pisa

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Patricia Steisy no puede ocultar la inmensa felicidad que siente. La que fuera concursante de 'Supervivientes' está viviendo un momento de lo más dulce tras anunciar que vuelve a estar embarazada. Durante sus vacaciones en familia, junto a Pablo Pisa y su hija Athenea, la influencer ha compartido las primeras fotos presumiendo de barriguita de embarazada.

Instalada en La Manga junto a su pareja y su pequeña, la granadina ha posado radiante para inmortalizar este dulce momento. En un entorno idílico, en un hotel con vistas al mar, la televisiva ha confesado lo especial que está siendo esta etapa de gestación: "Me está sentando bien el embarazo (...) Cada momento lo adoro".

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Además, para Steisy está siendo muy especial vivirlo junto a su primogénita, que tiene 2 añitos y ya es consciente de que tendrá un hermanito en los próximos meses. "Athenea ya lo sabe y me da besitos en la barriga", señala la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Este primer posado luciendo sus curvas de premamá llega tan solo unos días después de que Steisy abriera su corazón en redes para hacer balance de lo mágicas que están siendo sus vacaciones: "Estos días aquí están siendo preciosidad pura. Ver la felicidad y el cansancio de tu hija de que ya no puede hacer más cosas diferentes, nuevas y divertidas... Me explota el corazón. Poder darle a mi hija tantas cosas que yo no pude vivir es la mayor satisfacción para una madre".

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"Estos días en familia, para ella y para nosotros, son muy importantes y construyen un vínculo fuerte y seguro, lleno de amor. La familia Garbanza está más feliz, fuerte y más preparada que nunca para ampliar esta familia con más amor", expresaba a través de su perfil de Instagram junto a unas fotografías que reflejan esos momentos mágicos que están viviendo y que quedarán para siempre grabados en su memoria.