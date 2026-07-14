Acusan a Steisy de teñirle el pelo con camomila a su hija de 2 años

Natalia Sette 14 JUL 2026 - 17:27h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica el motivo por el que se le ha aclarado el pelo a su hija y se defiende de las críticas

Steisy enseña el resultado de su lifting facial dos meses después de la intervención

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Patricia Steisy y Pablo Pisa se encuentran disfrutando de unas idílicas vacaciones familiares en La Manga. Unos días de descanso y desconexión muy especiales que llegan justo después de que la pareja anunciara que están esperando su segundo hijo en común . Sin embargo, ni estando de escapada se libran de las críticas, esta vez, han acusado a la exconcursante de ‘Supervivientes’ de teñirle el pelo con camomila a su hija de 2 años.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha compartido una tierna fotografía del cabello de su primogénita para presumir del precioso tono que se le está quedando este verano. “Parece que le he puesto mechas, pero no, se está poniendo rubia sola”, ha comentado con orgullo.

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La publicación ha tardado muy poco en recibir quejas por parte de algunos usuarios que han puesto en duda la naturalidad del color de la menor. Una de sus seguidoras ha respondido directamente al ‘storie’ de Instagram de forma tajante: “Se llama camomila”.

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Este comentario insinúa que la influencer habría utilizado productos aclarantes artificiales en el delicado cabello de una niña de tan solo dos años. Lejos de quedarse callada, Steisy ha estallado públicamente tirando de su profesión para zanjar la polémica de raíz.

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“Siendo peluquera y sin cortárselo en la vida, estás tú que le pongo camomila a mi hija”, ha respondido visiblemente molesta. La influencer ha recordado que sus conocimientos profesionales harían impensable que dañara el pelo de la pequeña con tratamientos químicos o agresivos.

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Para finalizar, la andaluza ha querido aclarar el porqué de los curiosos tonos que se aprecian en el pelo de Athenea. “Con el pelo tan natural y bonito que tiene, se ve anaranjado por el reflejo de las sombrillas, la foto solo era para enseñar cómo se le está aclarando”, ha zanjado de forma contundente.