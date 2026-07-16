Natalia Sette 16 JUL 2026 - 13:41h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su novio han iniciado un nuevo proyecto que prometen que será revolucionario

Así ha sido la relación de Steisy y Pablo Pisa: de su mayor crisis a anunciar que serán padres por segunda vez

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Patricia Steisy y Pablo Pisa atraviesan uno de los momentos más dulces y especiales de sus vidas tras anunciar que esperan su segundo hijo en común . La exconcursante de ‘Supervivientes’ y su novio no solo están celebrando su futura paternidad, si no que han anunciado un nuevo proyecto profesional que promete ser un antes y después en sus vidas.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y el empresario han querido aprovechar esta gran etapa personal para dar un paso al frente muy esperado en el plano profesional. Queriendo alejarse de filtros de los medios de comunicación convencionales, Steisy ha irrumpido en las redes con un anuncio que promete revolucionarlo todo: “Vais a flipar, lo nunca visto y lo nunca contado”.

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La andaluza por fin ha hecho realidad una de las metas que más ganas tenía de conseguir para conectar sin límites con sus seguidores. “Por fin tengo mi propio podcast”, ha confirmado la creadora de contenido con mucha emoción. Un espacio íntimo donde la granadina y su chico buscan expresarse con mucha libertad.

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La influencer se ha mostrado de lo más entusiasmada con este canal que le permitirá decir lo que realmente piensa sin ningún tipo de tapujos. “Estoy súper contenta, lo tenía todo pensado, yo quería decir todas las cosas que no podía contar en la televisión”, ha revelado de lo más sincera. Steisy busca ir a por todas: “Quiero contar lo que me dé la gana, hablar las cosas claras”.

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En su primera entrega, la granadina ha advertido que tocará temas de gran crudeza que podrían impactar a los espectadores. “Cuento una cosa que no he podido contar sin que nadie me corte, creo que voy a dañar la sensibilidad de los espectadores”, ha avisado.

Fiel a su carácter honesto, la pareja ha decidido apostar por una estética de lo más natural, despojándose de cualquier tipo de filtros“Como habéis podido comprobar salgo sin maquillar y sin peinar, esto es porque así lo decidimos”, ha explicado. Para Patricia, la verdadera esencia del programa radica en dejar a un lado el personaje de televisión.

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“No queríamos al personaje delante de la persona. Ni que nadie me cortase al hablar con un “esto no se puede decir”. Queríamos conversaciones de verdad, realistas y crudas”, ha argumentado. La influencer ha querido reflexionar sobre cómo cambia la actitud de las personas cuando se sienten observadas por una cámara.

“Todos sabemos que delante de una cámara donde todo el mundo nos observa seríamos incapaces de decir lo que pensamos en realidad y mucho menos contar cosas fuertes”, ha señalado, defendiendo la necesidad de iniciar este proyecto.

Con el inminente nacimiento de su hijo en el horizonte, Steisy y Pablo inician esta etapa profesional prometiendo transparencia absoluta a quienes los apoyan de manera incondicional. “Así que siendo fiel a lo que me caracteriza y a vosotros, y siendo coherente, creo que lo mejor que os podía ofrecer era este canal. Sincero, humilde y sin guión”, ha concluido emocionada.