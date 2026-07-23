Lidia González 23 JUL 2026 - 15:51h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ explica el motivo por el que se ha hecho el tatuaje y enseña el resultado

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Laura Ulldemolins ha cometido una auténtica locura por amor y no ha dudado en compartirlo con todos sus seguidores a través de su canal de mtmad. Después de sincerarse sobre el momento que tocó fondo en el pasado, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se tatúa el nombre de la empresa de Borja. La influencer ha grabado todos los detalles del momento y enseña el resultado. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se dirigía al estudio de tatuajes con su pareja para prepararle una sorpresa y hacerse un tatuaje juntos. Sin embargo, la catalana no se esperaba la proposición que el andaluz iba a hacerle. A pesar del disparate que pudiera parecer, la influencer no ha dudado dos veces en aceptar la oferta y se ha tirado a la piscina: “He hecho muchas locuras por amor”.

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“Ahora tengo dueño oficialmente”, asegura la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ al ver su nuevo tatuaje en la piel. La creadora de contenido, que ha contestado a las críticas que la acusan de estar con Borja por interés, explica el motivo por el que ha decidido hacerse este tatuaje y enseña el resultado.

La reacción de Laura Ulldemolins tras descubrir una errata en su tatuaje con Borja

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Laura Ulldemolins no solo ha decidido tatuarse el nombre de la empresa de su novio, sino que se dirigía al estudio con mucha ilusión para dar un importante paso con él. A pesar de lo feliz que ha salido después de la sorpresa, un giro de los acontecimientos ha hecho que todo cambie por completo. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ reacciona al descubrir una errata en su tatuaje conjunto con Borja. Sincera como siempre, la catalana explica lo que ha sentido al darse cuenta del error y confiesa si se arrepiente.

La catalana confiesa el difícil momento que ha atravesado su relación

A pesar de lo enamorada que está actualmente, lo cierto es que Laura Ulldemolins no está viviendo su mejor época. La creadora de contenido confiesa el difícil momento que ha atravesado su relación con Borja y se sincera por completo. La influencer cuenta la realidad de lo que está viviendo y muestra la parte más negativa de su noviazgo. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!