Equipo Outdoor 14 JUL 2026 - 10:00h.

El exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido con sus seguidores las imágenes finales de su graduación en Derecho tras cinco años de esfuerzo

Gianmarco Onestini desata los rumores de relación con una tentadora de 'La isla de las tentaciones'

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Gianmarco Onestini ha cumplido por fin el sueño que llevaba persiguiendo en silencio desde hace cinco años. El exconcursante de ‘GH VIP’ ha compartido con sus seguidores las imágenes de su graduación en Derecho, el paso definitivo tras superar los 28 exámenes de la carrera y entregar la tesis hace apenas unas semanas, un camino que comenzó en Madrid y que ha terminado, finalmente, en Italia.

El italiano ha posado junto a sus padres, con el birrete, el diploma y la tradicional corona de laurel, presumiendo de que ya son “3 generazioni di dottori” (3 generaciones de doctores) en la familia. El mismo espíritu eufórico que ya mostró cuando saltó a la fama en España por su paso por ‘GH VIP 7’, donde protagonizó una intensa y polémica relación con Adara Molinero, ha vuelto a aflorar en este nuevo hito personal.

Gianmarco, posando también en solitario y con la corona de laurel, se ha mostrado especialmente emocionado, dando las gracias a su familia y a su fe por la determinación y la perseverancia que le han permitido llegar hasta aquí. Ahí queda también constancia de su nuevo título oficial: doctor con máster en Jurisprudencia por la Universidad de Bolonia.

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La celebración se ha completado abriendo una botella de champán y con su agradecimiento, no solo a todos los que han formado parte del camino, sino también a sí mismo, por no dejar de creer ni siquiera en los momentos más difíciles.

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Este logro llega tras cinco años en los que Gianmarco ha compaginado la exigente carrera de Derecho con una intensa vida frente a las cámaras: primero como finalista de ‘Supervivientes 2021’, donde llegó a ser segundo clasificado, y más tarde protagonizando un salto a la televisión francesa que le ha hecho conocido también fuera de España e Italia. Pese a los viajes constantes entre países y platós, nunca ha dejado de lado sus estudios.

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Y tras tanto esfuerzo, el propio Gianmarco lo ha resumido con una frase que dice mucho más que cualquier titular: “ne è valsa la pena” (ha merecido la pena). Un mensaje en el que además ha remarcado, en español, su nuevo estatus: “licenciado en derecho”, y con el que ha dejado claro que, más allá de los platós, esto es solo el principio de todo lo que está por venir para él, tanto en su carrera profesional como en la académica: “Hoy, el sueño de aquel niño se hace realidad”.