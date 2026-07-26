Equipo Outdoor 26 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha vivido una semana de lujo en la Riviera Maya junto al delantero del Espanyol

Elena Adsuara, contra María Aguilar tras su ruptura con David Vaquero

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Elena Adsuara ha pasado una semana en el Caribe y la ha compartido sin filtros. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se ha ido a la Riviera Maya con su novio, el futbolista Roberto Fernández, y el escenario no podría ser más a la altura: el Secrets Moxché, un resort exclusivo para adultos en primera línea de playa de Playa del Carmen. La influencer atraviesa su mejor momento y este verano lo ha ceolebrado a lo grande.

Los dos publicaron sus fotos desde la Riviera Maya con la temporada de fútbol recién cerrada. La pareja se hizo pública en diciembre de 2024 cuando Elena subió una sola imagen de los dos. Discretos desde el principio, ya llevaban tiempo juntos y habían compartido alguna escapada antes de hacerlo oficial. Lo suyo iba en serio antes de que lo contaran. Desde entonces, los viajes son su forma de contarse, y el Caribe mexicano es la apuesta más ambiciosa.

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Desde que salió de 'La isla de las tentaciones', Elena lleva el mismo camino: más de 200.000 seguidores, contenido de viajes, moda y vida sana, empresa familiar de fondo y sin televisión de por medio. Las marcas de belleza, salud y viajes llevan tiempo confiando en ella y su perfil no para de crecer. Desde el verano de 2024, Canela, su caniche color canela, también copa sus fotos: otra seña de identidad de una vida que la castellonense cuenta al detalle.

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El Secrets Moxché justifica el viaje por sí solo: 485 suites todo incluido en una franja de playa de arenas blancas, con piscina infinita, restaurantes gourmet a la carta sin reserva, spa y entretenimiento en vivo. La semana tuvo de todo: piscina, cócteles, cenas y sesiones de gimnasio para los que no se saltan la rutina ni en vacaciones. Roberto también publicó su versión desde el mismo resort, y ahí entra él en escena.

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Roberto Fernández es delantero cedido al RCD Espanyol y esta temporada debutó en LaLiga, que la propia competición calificó de soñado. Natural de Puente Genil (Córdoba) y formado en el Sporting de Braga, lleva ya casi dos años con Elena. El viaje confirma que la cosa va sobre ruedas.

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Una semana de sol, Caribe y desconexión total en un todo incluido. Elena y Roberto eligieron bien y no se guardaron nada: las fotos lo confirman, los dos desde el mismo rincón del Caribe mexicano, cada uno con su versión de la misma semana. El verano de los dos ya tiene su propio álbum.