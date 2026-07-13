Equipo Outdoor 13 JUL 2026 - 18:30h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores un emotivo vídeo despidiéndose de su casa en Madrid

Miri Pérez-Cabrero toma una importante decisión tras sincerarse sobre sus secuelas de 'Supervivientes' y compartir su diagnóstico

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Miri Pérez-Cabrero ha vivido una despedida cargada de nostalgia. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha compartido un emotivo vídeo en el que dice adiós a su querido ‘palomar’, el piso en el que ha vivido algunos de los momentos más importantes de su vida tras su paso por Honduras.

La influencer ha recordado por qué todo el mundo llamaba así a aquel piso del centro de Madrid: los techos eran tan bajos que parecía vivir como una “enanita de Blancanieves”. Incómodo y pequeño, admite, y aun así, uno de los lugares donde más feliz ha sido, tal y como contaba también al anunciar el importante cambio que la llevó a decir adiós a esa casa.

Con sus palabras, la madrileña ha querido ir más allá de la simple mudanza, dejando claro que dejar un piso nunca es solo dejar un piso, sino también despedirse de la versión de una misma que vivió allí. Entre esas paredes, ha explicado, se acumulan las primeras veces, las noches interminables, las llamadas que cambian la vida y los silencios que también lo hacen, recuerdos que ya no caben en ninguna caja de mudanza.

Para la actriz, una casa nunca fue solo un lugar, sino un capítulo entero de su historia. Y hay capítulos que, aunque se terminen, siempre formarán parte de quién es una persona. A su modo de ver, hay lugares que no se echan de menos porque desaparezcan, sino porque marcan quién fuiste mientras vivías en ellos.

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Esta reflexión llega, además, en un momento de profunda transformación personal para la influencer. Desde su regreso de Honduras, Miri ha sido muy transparente sobre el proceso de reconstruir su relación con su propio cuerpo, y ha lanzado “Mi Rincón”, un espacio en redes donde comparte reflexiones que van mucho más allá de las recetas y el estilo de vida saludable que la caracterizan.

La despedida del ‘palomar’ llega después de que la creadora de contenido se haya convertido en propietaria por primera vez, tras comprarse un pequeño piso en el centro de Madrid que, según contó entonces, todavía necesita reforma.

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Con el corazón dividido entre la nostalgia y la ilusión, Miri ha resumido todo lo que siente en una sola frase: “He sido tan feliz aquí”. Un cierre sencillo para una etapa que, aunque termine entre cajas de mudanza, seguirá formando parte de su historia para siempre, mientras ella se prepara ahora para escribir nuevas páginas en su propio hogar, del que ya se siente parte fundamental.