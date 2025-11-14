Ana Carrillo 14 NOV 2025 - 15:46h.

La compañera de Jessica Bueno ha hablado tanto de su relación con Alejandro Albalá como de su amistad con Froilán

Miri Pérez-Cabrero vive un emotiva reunión familiar con sus padres tras 'Supervivientes All Stars'

Miri Pérez-Cabrero aseguró en los últimos programas de 'Supervivientes All Stars' que quería tener una cita con Alejandro Albalá, que durante todo el concurso afirmó estar interesado en conocerla y empezar algo más allá de una amistad. Es por eso que en su primer evento tras volver de Honduras, una reportera de 'Europa Press' le ha preguntado en qué punto está su relación con el ex de Isa Pantoja.

"Con Alejandro va la cosa bien, pasará lo que tenga que pasar, yo siempre lo digo: estoy siempre abierta a todo lo que pase", ha comentado la compañera de Jessica Bueno y Rubén Torres, que sigue sin cerrar la puerta a una relación con Albalá porque hubo "atracción" entre ellos y una "muy buena conexión": "No me gusta decidir lo que tenga que pasar, me gusta que las cosas fluyan y sin presiones".

"Está claro que él es una persona que ha despertado sentimientos en mí, muchas emociones y nos llevamos súper bien [...] Y me gustan muchas cosas de él, porque es un chico muy puro, un chico estupendo", ha añadido la amiga de Anita Matamoros, que no ha querido dar más detalles de sus sentimientos por el empresario porque no le gusta hablar de su vida privada.

¿Sigue siendo amiga de Froilán?

Sobre su relación con Froilán también le ha preguntado la reportera y, aunque se ha mostrado un tanto reticente a hablar del tema, la chef ha desvelado que siguen siendo amigos y que está "orgulloso" de cómo lo ha hecho en 'Supervivientes All Stars': "Todo bien, sé que está muy contento y muy orgulloso del programa que he hecho, como lo están mis familiares y amigos".

La influencer ha revelado que su amigo no se ha molestado porque haya salido su nombre en el programa porque sabe que ella no lo ha mencionado, sino que ha seguido "las bromas" que le planteaba Jorge Javier Vázquez: "Dentro del programa surgen bromas y a las bromas una contesta con bromas, pero yo no hablo de él ni de Albalá, ni de mi relación".

La tercera finalista de 'Supervivientes All Stars' ha explicado que no ha leído las memorias del rey emérito, pero que no le cabe duda de que Juan Carlos de Borbón habrá hablado muy bien del mayor de sus nietos: "Es un chico fantástico, así que estoy completamente de acuerdo en que seguro que están contentos con él".