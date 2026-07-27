Lidia González 27 JUL 2026 - 09:00h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta con qué propiedades se quedó tras divorciarse de Lester Duque

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Patri Pérez ha resueltouna de las dudas más repetidas de sus seguidores y ha despejado todas las incógnitas frente a las cámaras de mtmad. Después de hablar sobre el rito de limpieza que le ha hecho a su hijo para que deje de ver espíritus, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ explica cómo repartió sus bienes con Lester Duque tras su divorcio. La influencer confiesa cómo fue todo el proceso que vivieron y la decisión que tuvo que tomar. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

A pesar de que su relación está en uno de sus mejores momentos y están prometidos de nuevo, la creadora de contenido tuvo una separación temporal del padre de sus hijos. En ese momento, no sabían que iban a terminar reconciliándose y, por ello, tuvieron que repartir todas las propiedades que tenían en común. La pareja se había casado en régimen de bienes gananciales, por lo que tuvieron que distribuir todo lo que tenían.

“Hicimos división de patrimonio”, explica la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La creadora de contenido hace una enumeración de todas las posesiones que compartían y cómo terminaron repartiéndoselas. Además, confiesa cuál era especialmente la favorita de Lester Duque cuando decidieron separarse: “Era su ilusión”.