Universo Calleja 28 JUL 2026 - 00:50h.

La presentadora de televisión habla con Jesús Calleja sobre su trayectoria profesional y su decisión de irse de 'Supervivientes' tras tres años

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Laura Madrueño se sincera en 'Universo Calleja'. La invitada habla sobre su trayectoria profesional con Jesús Calleja: desde su faceta como documentalista, sus más de nueve años presentando 'El Tiempo' y sus última etapa como presentadora estrella de 'Supervivientes' desde Honduras. Con sinceridad, la famosa explica a Calleja por qué decidió dejar el reality de supervivencia, cuyo puesto asumió María Lamela.

Comenzando por su faceta como documentalista de vida marina, Laura Madrueño, experta en buceo, habla con el presentador sobre los documentales que ha hecho sobre los tiburones y su gran ilusión por ver de cerca al tiburón tigre. Un sueño que ha podido cumplir de la mano de nuestro programa.

Sobre su etapa en 'Supervivientes', Laura Madrueño cuenta a Jesús Calleja cómo terminó pasando de presentar el Tiempo al reality estrella de la cadena y recuerda cómo vivió el primer día de ensayos en Honduras: "Salí llorando de la playa de juegos", confiesa, la invitada asegura que en ese momento sintió que "no era capaz de hacerlo":

"Llevaba diez años presentando en un set de un metro cuadrado. Estaba en una playa enorme con cámaras que no sé dónde están porque las distancias son enormes. No ves Madrid, estás a ciegas total", añade antes de compartir alguna que otra anécdota de sus 3 años en el programa.

Laura Madrueño también habla de lo difícil que era su papel de contención para los concursantes en Honduras: "Tengo que tener autoridad para que no se me suban a la chepa, pero también tienes que tener un punto de humanidad, que al final te sale solo porque los ves muy jodidos".

Laura explica por qué dejó 'SV': "Hay que ser fuerte"

Jesús Calleja ha querido saber cómo hacía Laura para compaginar trabajo y familia al tirarse tantos meses lejos de casa: "Es muy difícil, se para tu vida". Ha sido entonces cuando el presentador le ha preguntado sobre cómo afrontaría la siguiente edición, a lo que Madrueño le ha revelado la noticia de su marcha del programa:

"He decidido no seguir con 'Supervivientes' y poner fin a esta etapa de mi vida", le ha dicho la famosa a Calleja para seguidamente desvelar la razón detrás de su decisión: "Creo que esta etapa ha terminado para mí. Han sido tres años maravilloso, he pasado más tiempo en Honduras que en mi casa. Me ha enseñado muchísimo a nivel profesional y personal pero creo que ya lo he vivido todo ahí".

"Hay que ser muy fuerte para soportar la soledad, la adrenalina, las críticas", ha explicado Laura Madrueño que se mostraba firme en su decisión: "Ahora sé que es el momento en el que lo tengo que dejar". Además, ha lanzado una última reflexión sobre qué lección se lleva de 'Supervivientes': "Hay que cuidar los pilares y hay que mantenerlos. Los pilares están en tu casa, y Honduras no es mi casa".