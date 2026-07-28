Universo Calleja 28 JUL 2026 - 00:10h.

La actriz recuerda el viaje que emprendió sola a Los Ángeles con 21 años, cómo conoció a Paris Hilton y otras anécdotas que marcaron su trayectoria

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Lorena Castell repasa su trayectoria personal y profesional junto a Jesús Calleja. La presentadora y actriz recuerda cómo fueron sus comienzos en la televisión y comparte algunas de las anécdotas más impactantes que ha vivido desde que comenzó a interesarse por el mundo de la interpretación, una pasión que termino llevándola a la pequeña pantalla, donde continua desde entonces. Asimismo, Castell también ha hablado de su faceta como cantante. ¡No te lo pierdas!

"He vivido muchas vidas en una sola vida", le confiesa Lorena Castell al presentador al sincerarse sobre sus relaciones amorosas: "Tengo un hijo de seis años. Estoy separada de uno y luego el hijo es de otra persona con la que no me case", le ha explicado a Calleja que desconocía esta parte tan esencial de su historia. Seguidamente, en cuanto a lo profesional, la actriz cuenta cómo empezó en el mundo de la televisión:

"En vez de ir a la universidad hice un curso de animación turística. Me fui a trabajar a Mallorca en un hotel de ingleses y ahí aprendí inglés y me di cuenta de que me gustaba el palique y los shows nocturnos y dije: 'Lo que me gusta es la interpretación". Fue a raíz de aquello cuando Lorena se apuntó a un curso y, más tarde, le surgió la oportunidad de presentar un programa musical en el que tuvo la oportunidad de entrevistar a personajes de tal calibre como: Bon Jovi, Mariah Carey y Whitney Houston.

Lorena cuenta cómo conoció a Paris Hilton y estuvo de fiesta con ella

Ha sido en este momento cuando Lorena Castell ha recordado el viaje que emprendió sola a Los Ángeles con tan solo 21 años para una oportunidad laboral que se acabo truncando, pero que termino llevándola a vivir una experiencia que jamás habría imaginado: "Me quede tirada y de repente conocía a una rusa. Me fui a un club y en la puerta me encontré a uno que estaba en un grupo con Pharrell Williams y lo paré". Lorena cuenta que este chico la reconoció y la metió dentro: "Ahí conocí a Paris Hilton a Adam Levine. Iba para dos semanas y me quedé un mes y medio de jaleo", asegura.

Tras compartir esta historia, Lorena ha compartido otros momentos de gran importancia en su vida como su participación en la preselección de Eurovisión. "No fui porque me ganó el Chikilicuatre", recuerda entre risas. Y es que la famosa estuvo durante muchos años en un grupo musical, llamado Lorena C, del que también formaba parte el hermano gemelo de Bayona: "Somos muy colegas". Finalmente, Castell ha hablado sobre su proyecto actual en 'Bingo para señoras'.

Lorena Castell vence su miedo al mar en 'Universo Calleja'

Lorena Castell ha vencido uno de sus mayores miedos en el programa. La presentadora de televisión que durante toda la experiencia ha hablado claro sobre el gran pánico que tiene al mar ha conseguido sumergirse en las profundas aguas de las maldivas en una inmersión fascinante en la que ha demostrado que no hay nada que la pare. “Es lo más bonito que he visto en mi vida”, decía pletórica tras su hazaña.