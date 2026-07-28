Isabel Pantoja continúa en Sevilla junto a Kiko Rivera y sus nietas, según Sandra Aladro

Compartir







Kiko Rivera ha iniciado su recuperación después de haber recibido el alta hospitalaria tras su segundo ictus. En esta ocasión, el hijo de Isabel Pantoja tendría algunas secuelas físicas, especialmente una pérdida de movilidad y fuerza en la parte izquierda del cuerpo, de las que espera ir recuperándose.

Durante estos días, Kiko ha agradecido públicamente el respaldo de sus familiares y de su pareja, Lola García, quien ha permanecido a su lado desde el ingreso y ha evitado realizar declaraciones a los medios. En uno de sus comunicados, el DJ. ha escrito: "Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme"”. Además, ha transmitido optimismo sobre esta nueva etapa: "Ahora empieza mi recuperación".

Mientras tanto, vecinos y repartidores que han coincidido con él han confirmado que lo han visto con buen ánimo pese a las dificultades físicas derivadas del ictus.

Kiko Rivera: "Gracias, mamá, por cuidar de tus nietos todos estos días y por buscar siempre un ratito para venir a verme"

Sin embargo, el comunicado de su alta ha provocado un gran revuelo por un asunto ajeno a su estado de salud. Kiko Rivera ha insinuado que ha descubierto quién ha filtrado durante años información privada sobre su vida y ha señalado que: "El famoso topo no estaba donde muchos pensaban".

En ese mismo mensaje también ha afirmado: “"Esa persona, afortunadamente, ya no forma parte de mi vida". Estas palabras han abierto un intenso debate sobre la identidad de esa persona y han reactivado las especulaciones alrededor de antiguos colaboradores, representantes y amistades que han desaparecido de su entorno. El artista no ha revelado nombres, pero sus declaraciones han alimentado numerosas hipótesis sobre quién ha podido facilitar informaciones a la prensa durante los últimos años.

Mientras Kiko Rivera ha continuado centrado en su rehabilitación con el apoyo constante de Lola García, los colaboradores de 'Vamos a ver' han intentado averiguar quién ha sido el supuesto topo mencionado por el DJ.

La periodista Sandra Aladro ha explicado : "Hasta donde sé, él no ha ido por Irene; ha ido por otra persona que muchos hemos conocido". Pepe del Real ha añadido que: ""Las fuentes han seguido ahí y nosotros hemos seguido trabajando para contar lo que ha interesado”. De este modo, la recuperación del artista ha coincidido con una nueva polémica que ha mantenido la atención mediática sobre su entorno más próximo y sobre el misterio que todavía ha rodeado la identidad del supuesto topo.

Sobre si Isabel Pantoja continúa en Sevilla junto a Kiko y sus nietas, la periodista lo ha confirmado. Lo que ha preferido no desvelar es cómo la cantante consigue moverse sin ser vista por la prensa.