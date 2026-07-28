Claudia Barraso 28 JUL 2026 - 18:31h.

Sergio Ramos condenó la actitud de Leandro Paredes durante el final del partido contra la Selección española

La escena viral de Sergio Ramos en la celebración del gol de España: ¿se perdió el tanto de Ferrán Torres?

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Las declaraciones de Sergio Ramos después de algunos incidentes violentos que tuvieron lugar dentro del campo al finalizar el partido de la Selección española contra los argentinos en la final del Mundial de 2026. Sus palabras fueron dirigidas concretamente a la agresión de Leandro Paredes a varios de los jugadores de La Roja.

El sevillano pudo contemplar el nivel de violencia que hubo durante todo el partido, pero en especial cuando el árbitro pitó y no dudó en condenar estas actitudes de los argentinos ante la prensa. Más de una semana después y tras varios días de que se haya realizado La Velada del Año seis de Ibai Llanos, la cuenta ‘Gooal_studio’ y ‘transfers_fc9’ han publicado una imagen de Sergio Ramos y Paredes como un posible combate del evento del próximo año.

En la primera imagen aparece Ibai Llanos con Leandro Paredes y Sergio Ramos encarados y con los guantes de boxeo. Aunque son varias fotografías realizadas con inteligencia artificial, lo que no ha pasado desapercibido es el ‘me gusta’ que ha dado el propio sevillano a esta publicación, dejando entender que no solo a miles de usuarios les parece bien un combate así.

Así fue la reacción a algunos de los incidentes

Quien no ha reaccionado han sido los otros dos implicados en este combate propuesto y ficticio: Ibai Llanos y Leandro Paredes. Aunque parezca muy difícil, la rivalidad de España y Argentina en el futbol después del Mundial y de la Velada del Año seis en el que varios españoles se enfrentaron a otros creadores de contenido y personalidades argentinas, no es algo que se esté dejando pasar en redes sociales.

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Como Sergio Ramos, otras leyendas que se encontraban sentados junto a él en el estadio durante la final, Iker Casillas o Andrés Iniesta, reaccionaron a las agresiones que se produjeron durante el partido y durante la celebración del equipo español nada más terminar el partido.