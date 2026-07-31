Berto González 31 JUL 2026 - 19:32h.

Ángela Portero, colaboradora de 'De Viernes', pasó su infancia en el País Vasco donde descubrió su vocación por el periodismo antes de trasladarse a Madrid, ciudad en la que conoció a su exmarido Álvaro García-Pelayo

La vida fuera de la tele de Ángela Portero: madre de tres hijos y pasión marinera

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Ángela Portero es una de las caras más conocidas del periodismo del corazón en nuestro país. La colaboradora de 'De viernes' llama la atención cómo, tras décadas en primera línea de televisión, ha conseguido mantener su vida personal en un discreto segundo plano. Por ello, repasamos su lado más íntimo, desde sus recuerdos de infancia en el País Vasco tras nacer en Santiago de Compostela, hasta su día a día actual con sus tres hijos y la historia de amor que vivió junto al hermano de Paloma García-Pelayo.

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Hoy en día, Ángela Portero sigue siendo un rostro habitual como colaboradora de 'De viernes' de Telecinco y también ha sumado su participación en el programa diario 'De lunes a viernes'. Su presencia en la pequeña pantalla se añaden a un extenso currículum que abarca décadas de trabajo ininterrumpido entre agencias de noticias, destacados medios de comunicación, funciones en publicidad y la puesta en marcha de empresas propias en el sector de la comunicación.

En el plano personal, la comunicadora está divorciada y es madre de tres hijos. Aunque ha crecido en un entorno rodeado de cámaras y actualidad periodística, sus tres hijos no han seguido sus pasos en el mundo del periodismo.

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Ángela Portero mantiene una relación muy estrecha con ellos, preservando su intimidad todo lo posible ante los medios de comunicación, aunque de forma puntual comparte algunos momentos familiares en sus redes sociales. Junto a ellos comparte también su afición por el mar y las actividades al aire libre.

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De su infancia en el País Vasco a su formación académica

Los orígenes de Ángela Portero se sitúan en Santiago de Compostela, ciudad gallega en la que nació el 7 de marzo de 1966, donde sus padres estudiaban el doctorado de Farmacia. Pero pese a haber llegado al mundo en tierras gallegas, la periodista se trasladó a muy corta edad a San Sebastián. Fue en la capital guipuzcoana donde transcurrió su crianza, desarrollando un gran vínculo con la ciudad y con el entorno del País Vasco durante toda su infancia y etapa de adolescencia.

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Durante sus años de juventud en San Sebastián, empezó a despertar en ella un claro interés por el ámbito de la información y la comunicación. Ese temprano entusiasmo profesional la llevó, una vez completada su etapa académica escolar en el País Vasco, a trasladarse a Madrid para matricularse en la universidad y cursar la licenciatura en Ciencias de la Información, dando así inicio a su formación académica y posterior carrera en los medios.

Después de licenciarse obtuvo un máster de Comunicación de Masas en la Universidad Carleton de Ottawa en Canadá, demostrando de esta manera que es una de las mejor preparadas de su sector. Angela empezó a trabajar por la puerta grande, casi al mismo tiempo que formaba una familia numerosa.

Su historia de amor con Álvaro García-Pelayo y su vínculo familiar

Uno de los capítulos más destacados en la vida sentimental de la periodista fue su matrimonio con Álvaro García-Pelayo, hermano de la también periodista del corazón Paloma García-Pelayo. La pareja inició su relación sentimental en la década de los noventa, consolidando una unión que fue más allá de lo personal al compartir importantes proyectos laborales en prensa escrita.

En 1995 fundaron conjuntamente la agencia de noticias Korpa, una entidad que con el paso del tiempo se convirtió en una de las agencias de referencia en la cobertura de la prensa del corazón en España.

En su etapa de máximo esplendor, la agencia Korpa contó con una plantilla de unos 130 trabajadores, entre los que figuraban reconocidos periodistas de la prensa rosa como Antonio Montero o su mujer, Marisa Martín Blázquez. Durante mucho tiempo, la familia García-Pelayo abasteció con exclusivas de primer nivel a los medios impresos más influyentes de España.

Su cercanía con los personajes del corazón era tal que llegaron a forjar estrechos lazos de amistad con varios de ellos, como ocurrió en el caso de la añorada Carmina Ordóñez. Sin embargo, la trayectoria de la agencia también estuvo marcada por momentos sombríos.

El episodio más controvertido ocurrió a raíz del trágico fallecimiento de una de sus reporteras en un accidente de carretera cuando viajaba a Córdoba para cubrir un acto al que asistirían los entonces Príncipes de Asturias. Este suceso derivó en una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dictaminó que la empresa debía abonar una compensación económica de casi 90.000 euros a los familiares de la víctima.

Tras años de convivencia, matrimonio y proyectos profesionales compartidos, la pareja decidió poner punto y final a su relación sentimental y tramitar su divorcio. La ruptura se produjo de mutuo acuerdo debido al desgaste propio de la convivencia y del intenso ritmo de trabajo al frente de sus empresas comunes. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación cordial enfocado en el bienestar de la familia que formaron juntos.

Del mismo modo, la relación entre Ángela Portero y su excuñada Paloma García-Pelayo ha continuado siendo estrecha y profesional con el paso de los años, habiendo colaborado juntas en diferentes proyectos editoriales y programas de televisión.