Las parejas de Arantxa Sánchez Vicario: de sus dos matrimonios a su nueva ilusión

Arantxa Sánchez Vicario, invitada de ‘Universo Calleja’, ha estado casada en dos ocasiones y tiene dos hijos

Arantxa Sánchez Vicario reaparece "feliz" a los 54 tras perder toda su fortuna

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Hablar de Arantxa Sánchez Vicario, invitada de 'Universo Calleja', es hacerlo de una de las grandes leyendas del deporte español. Su trayectoria en las pistas la convirtió en un referente internacional y en una de las deportistas más admiradas de varias generaciones. Sin embargo, más allá de los trofeos, los Grand Slams y los éxitos deportivos, la vida personal de la extenista también ha despertado un enorme interés a lo largo de los años.

La historia amorosa de la extenista está marcada por dos matrimonios, dos hijos y varias etapas personales muy diferentes que han moldeado a la mujer que es hoy. La catalana encontró el amor por primera vez junto al periodista Joan Vehils, con quien protagonizó una breve pero mediática historia de amor que terminó apenas un año después de su boda.

Años más tarde volvería a apostar por el matrimonio junto al empresario Josep Santacana, una relación mucho más duradera de la que nacieron sus dos hijos y que terminó convirtiéndose en uno de los episodios más difíciles de su vida personal.

Tras años marcados por conflictos judiciales, procesos mediáticos y una compleja separación, la extenista parece haber recuperado la estabilidad emocional. Instalada entre Miami y España, centrada en su familia y especialmente en el bienestar de sus hijos, todo apunta a que un nuevo hombre ocupa actualmente un lugar importante en su corazón.

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Joan Vehils, el primer gran amor

La primera relación conocida de Arantxa fue con Joan Vehils, reconocido periodista deportivo catalán y director del diario “Sport”. En aquellos años, la tenista atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera profesional y era una de las figuras más populares del deporte español.

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Con el paso del tiempo, la pareja decidió dar un paso más en su relación. En julio del año 2000 celebraron una boda que ocupó numerosos titulares y que parecía sellar una historia destinada a durar muchos años. Sin embargo, la realidad fue muy distinta. Apenas doce meses después de darse el "sí, quiero", la pareja anunciaba su separación sorprendiendo tanto a la prensa como a quienes seguían de cerca la vida de la deportista.

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Aunque ninguno de los dos profundizó excesivamente en los motivos de la ruptura, diversas informaciones publicadas entonces apuntaron a las dificultades derivadas de las constantes obligaciones profesionales de ambos. Arantxa continuaba inmersa en una intensa carrera internacional que la obligaba a viajar continuamente, mientras que Vehils mantenía una exigente agenda como periodista y directivo deportivo.

Josep Santacana, el matrimonio más importante de su vida y el padre de sus hijos

Si existe una relación que ha marcado profundamente la vida de extenista, esa ha sido sin duda la que mantuvo con Josep Santacana. La historia entre ambos comenzó a mediados de la década de los 2000. Desde el principio, la relación estuvo rodeada de atención mediática debido a la enorme popularidad de la deportista y a las diferencias de opinión que existían dentro de su entorno más cercano.

A medida que el romance avanzaba, Arantxa apostó firmemente por la relación, incluso cuando algunas personas de su círculo familiar mostraban reservas respecto a la unión. La extenista decidió seguir adelante con sus sentimientos y defender su historia de amor frente a cualquier obstáculo.

Finalmente, la pareja se casó en septiembre de 2008 en una ceremonia celebrada en Barcelona. La boda estuvo marcada por la emoción y por la convicción de ambos de estar iniciando una nueva etapa juntos. Durante los primeros años de matrimonio, la pareja proyectó una imagen de unidad absoluta. Ambos aparecían juntos en numerosos actos públicos y mostraban una gran complicidad frente a las cámaras.

Poco después llegaron los dos acontecimientos más importantes de aquella etapa, el nacimiento de sus hijos. La llegada de sus hijos consolidó aún más la relación y durante años la familia desarrolló su vida principalmente entre Estados Unidos y España. Arantxa parecía haber encontrado la estabilidad que tanto había buscado después de años de competición y presión mediática.

Sin embargo, detrás de esa imagen de felicidad comenzaron a surgir dificultades que terminarían desembocando en una ruptura especialmente complicada. Tras una década de matrimonio, la relación comenzó a deteriorarse. En 2018 se hizo público el inicio de su separación, una noticia que pronto dio paso a un largo proceso judicial que se extendería durante años.

Lo que inicialmente parecía un divorcio más terminó convirtiéndose en una compleja batalla legal con ramificaciones internacionales. Las disputas económicas y las diferencias entre ambos fueron ocupando titulares mientras los tribunales analizaban diferentes aspectos relacionados con la gestión del patrimonio de la extenista.

La nueva ilusión de Arantxa Sánchez Vicario

Después de años marcados por la tensión emocional y los procedimientos judiciales, Arantxa Sánchez Vicario parece haber recuperado la tranquilidad sentimental. La extenista ha optado durante mucho tiempo por mantener un perfil discreto en todo lo relacionado con su vida privada. Sin embargo, a principios de este año comenzaron a aparecer informaciones que apuntaban a la existencia de una nueva persona especial en su vida.

Las primeras imágenes llegaron a través de la revista “Semana”, que publicó varias fotografías de Arantxa acompañada por un hombre que, según diversas fuentes, sería su actual pareja. Aunque ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre la relación, las apariciones conjuntas se han vuelto cada vez más frecuentes. Según las informaciones publicadas, esta persona lleva meses formando parte del día a día de la extenista y acompañándola en numerosos compromisos familiares.