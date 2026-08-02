Fiama, instalada en Italia junto a Marcello Falzerano y su hijo Thiago, atraviesa una etapa marcada por la estabilidad

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La vida actual de Fiama Rodríguez de 'La isla de las tentaciones' poco tiene que ver con aquella joven que conquistó a la audiencia durante su paso por el programa, primero con su pareja y luego como tentadora. Tras convertirse en uno de los rostros más populares del universo de los realities, la canaria decidió dar un giro radical a su vida, alejarse progresivamente de los platós de televisión y centrarse en aquellos aspectos que realmente le hacían feliz.

Hoy, varios años después de alcanzar la fama televisiva, la influencer vive una de las etapas más plenas y estables de su vida. La influencer reside en Italia junto a su marido, el futbolista Marcello Falzerano, y su hijo Thiago, nacido a finales de 2025. Desde allí ha construido una nueva rutina marcada por la tranquilidad, la vida familiar y el desarrollo de su carrera digital.

La canaria, que cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, ha sabido transformar la notoriedad conseguida en televisión en una sólida comunidad digital. Sus redes sociales y sus proyectos de contenido se han convertido en una ventana abierta a su día a día, donde comparte experiencias relacionadas con la maternidad, la vida en el extranjero, la moda, la belleza y el crecimiento personal.

Italia, el país que cambió para siempre la vida de Fiama Rodríguez

La historia de Fiama en Italia comenzó casi por casualidad, aunque terminó convirtiéndose en una de las decisiones más importantes de toda su vida. Corría el verano de 2022 cuando la influencer atravesaba una etapa de cambios personales. Tras poner fin a una relación sentimental importante, sintió la necesidad de alejarse temporalmente de su entorno habitual y tomar distancia de la exposición mediática que había marcado buena parte de los años anteriores.

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Fue entonces cuando decidió viajar a Italia para visitar a una amiga que residía allí. Durante esa estancia conoció a Marcello Falzerano, futbolista profesional italiano con quien comenzó una relación que evolucionó con una rapidez sorprendente. La conexión entre ambos fue inmediata y, en muy poco tiempo, pasaron de compartir momentos juntos a plantearse un futuro en común.

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La relación avanzó tan deprisa que apenas unas semanas después de conocerse ya hablaban abiertamente de compromiso y de proyectos compartidos. Aquella historia de amor llevó a la influencer a tomar una decisión importante, establecer su residencia en Italia para comenzar una nueva etapa junto a Marcello.

Su historia de amor con Marcello Falzerano y la llegada de su hijo Thiago

Tras un intenso noviazgo, la canaria y el futbolista decidió formalizar su relación y celebrar una boda que reflejara la importancia de sus raíces y de su historia compartida. Aunque gran parte de su vida transcurre en Italia, ambos quisieron darse el "sí, quiero" en España.

El enlace tuvo lugar el 18 de junio de 2023 en la exclusiva finca Villa Laureana, situada en las afueras de Madrid. La ceremonia se celebró al aire libre y reunió a familiares, amigos y personas cercanas que habían acompañado a la pareja desde el inicio de su historia.

A principios de diciembre de 2025 nació Thiago, el primer hijo de la pareja. La llegada de su primer hijo supuso una auténtica revolución en la rutina familiar. Como ocurre con la mayoría de los nuevos padres, las prioridades cambiaron por completo y gran parte de la organización diaria comenzó a girar alrededor de las necesidades del bebé.

La pareja ha explicado en distintas ocasiones que la maternidad y la paternidad han fortalecido aún más su relación. Ambos se apoyan mutuamente en los cuidados diarios y comparten responsabilidades para poder conciliar la vida familiar con sus respectivos compromisos profesionales.

Maternidad real, moda y bienestar: la evolución de Fiama como influencer

Fiama Rodriguez ha conseguido reinventarse como creadora de contenido y construir una comunidad que la sigue no por su pasado televisivo, sino por la autenticidad con la que comparte su día a día. Actualmente, la maternidad ocupa un lugar central dentro de su contenido.

Desde el embarazo hasta los primeros meses de vida de Thiago, la influencer ha mostrado una visión honesta y cercana de esta experiencia. Lejos de las imágenes idealizadas que a menudo predominan en redes sociales, la canaria comparte también las dificultades, los miedos y los retos que acompañan a la llegada de un hijo. Esta transparencia ha generado una conexión especialmente fuerte con otras madres que encuentran en ella un relato mucho más realista de la maternidad.

Como influencer lifestyle, la canaria comparte habitualmente sus looks, tendencias favoritas, recomendaciones de productos y rutinas de cuidado personal. Sus seguidores encuentran inspiración tanto en sus propuestas de moda como en los consejos relacionados con bienestar y belleza.

Además, colabora regularmente con marcas vinculadas al universo de la moda, los productos infantiles, la cosmética y el cuidado personal.