Lidia González 18 DIC 2025 - 16:11h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa que estaba en estado de shock cuando vio a su hijo por primera vez

Fiama Rodríguez, muy agobiada por estar separada de Marcello Falzerano en el parto

Fiama Rodríguez ya está en casa junto a Marcello Falzerano y su pequeño después del doloroso parto que ha tenido. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se sienta frente a las cámaras de su canal de mtmad, ‘Ya eras todo’, para contar todos los detalles del nacimiento de Thiago. La creadora de contenido desvela su reacción a conocer a su hijo cuando, por fin, lo tuvo entre sus brazos. ¡Descubre cómo fue este esperado momento para ella, en Mediaset Infinity!

Tras el largo proceso que pasó para quedarse embarazada y las complicaciones que tuvo al dar a luz, la influencer pudo conocer, al fin, a su primer hijo en común con el futbolista. A pesar de lo emocionada que estaba por esta situación, lo cierto es que el cúmulo de circunstancias que afronto la hizo vivirlo con mucha agonía. “Me quedé paralizada”, explica la extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ contar cómo le pusieron a su pequeño encima.

Durante todo su embarazo, creadora de contenido se ha imaginado cómo sería ver, por primera vez, a su hijo, pero una vez llegado el momento la situación no tuvo nada que ver. “Me lo pusieron encima, no entendía nada”. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que estaba en un estado de “shock” y que no fue consciente.

Fiama Rodríguez cuenta las complicaciones que ha sufrido en el parto

La creadora de contenido se ha convertido en madre de su primer hijo después de un largo parto que ha acabado en cesárea. Ahora que está recuperándose de todo lo sucedido, Fiama Rodríguez ha explicado los motivos por los que ha tenido que someterse a esta intervención y cuenta todas las complicaciones que ha sufrido en su parto.

