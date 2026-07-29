Fiama Rodríguez recrea el look de Zendaya y lanza una reflexión

Natalia Sette 29 JUL 2026 - 11:30h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha hecho una aplaudida reflexión sobre los famosos tras "recrear" un outfit de Zendaya

Fiama Rodríguez se rompe al dedicarle un mensaje a su hijo

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Fiama Rodríguez se encuentra atravesando una de las etapas más estables y plenas de su vida. Instalada en Italia junto a su marido, el futbolista Marcello Falzerano, y volcándose de lleno en la crianza de su hijo Thiago , la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha consolidado una sólida comunidad en redes sociales donde comparte su día a día con total naturalidad, sentido del humor y una buena dosis de realidad.

En esta ocasión, la influencer canaria ha utilizado sus redes sociales para analizar un estilismo de una famosa actriz que la ha dejado en shock. Durante la gira de prensa de la nueva película de Spider-Man, Zendaya ha deslumbrado junto a Tom Holland con impecables estilismos. Sin embargo, uno de los atuendos que más atención ha captado es una camiseta ancha utilizada a modo de vestido.

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La prenda pertenece al merchandising oficial de Spider-Man 3 (2007), la icónica entrega protagonizada por Tobey Maguire. Con la espontaneidad que la caracteriza, la creadora de contenido no ha dudado en "recrear" este comentado look para sus más de medio millón de seguidores.

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Fiama ha mostrado una imagen del outfit de la actriz estadounidense y después ha enseñad su ‘look’: una camiseta blanca holgada. Para darle un toque cómico, ha escrito: “Fiama Rodríguez sorprende a sus seguidores con una camiseta de 2,70 € comprada en la ferretería”.

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Más allá de la broma, la canaria ha querido aprovechar la ocasión para lanzar una sincera reflexión sobre la doble vara de medir que existe a la hora de juzgar las tendencias de estilo según quién las lleve puestas.

“¿No les parece curioso cómo los famosos se pueden poner cualquier cosa que la convierten en tendencia y el resto de mortales nos sentiríamos ridículos haciendo lo mismo?”, ha planteado abiertamente a su comunidad.

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La presencia de las celebridades en las alfombras rojas suele recibir aplausos casi unánimes, algo que Fiama ha analizado comparando la presión social que sufren los usuarios de a pie o las influencers en su día a día. “Vale que Zendaya es una reina en el mundo y yo solo en mi casa, pero si yo me pusiera una camiseta para ir a un simple eventito, ¡me pondrían de vuelta y media!”, ha admitido entre risas.

Para finalizar su aplaudido discurso, Fiama ha lanzado un valioso mensaje de empoderamiento a sus seguidoras, animándolas a ignorar las opiniones ajenas y vestir sin complejos. “Aún así las adoro e invito a ponerse lo que les dé la gana siempre, nos van a juzgar igual”, ha sentenciado de forma contundente.