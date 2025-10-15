Lidia González 15 OCT 2025 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra todas las estancias de su nueva casa con Marcello Falzerano

Fiama Rodríguez desvela si seguirá la tradición italiana y le pondrá solo un apellido a su hijo

Fiama Rodríguez enseña su nueva casa con Marcello Falzerano en Italia - La isla de las tentacionesFiama Rodríguez ha dado un importante paso con su pareja de cara a la llegada de su primer hijo en común al mudarse a su nuevo hogar. Después de anunciar los resultados de la prueba de la curva, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ abre las puertas de su nueva casa con Marcello Falzerano en Italia. La influencer no ha podido resistirse y ha mostrado las impresionantes vistas al mar que hay desde su gran terraza. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido, que no sabe si va a poder darle el pecho a su bebé, no ha podido aguantar las ganas y, nada más mudarse, ha querido compartir todos los rincones de la casa en la que vive con su pareja. Recién instalada, y con algunas cosas todavía por colocar, la influencer recorre todas las estancias de su casa: desde la gran terraza que rodea toda su casa y su habitación con baño incluido, hasta su salón con cocina integrada, la canaria lo muestra todo.

“Bajando una calle, tenemos el mar”, explica la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ al hablar de la privilegiada ubicación de la que dispone su casa. Además, la creadora de contenido ha mostrado el vestidor del que se “ha apoderado”, con toda su colección de ropa, y la zona de habitaciones.

Fiama Rodríguez enseña todo lo que ha comprado para su bebé

A pesar de que está muy ilusionada por estar en su nuevo hogar, lo cierto es que lo que más le emociona es poder enseñar todo lo que ha comprado para su bebé, algo para lo que ya queda muy poco. “Es la casa que va a ver nacer a mi hijo”, comenta con muchas ganas. Fiama ha mostrado la cuna “next to me”, el cambiador y todos los detalles que ha preparado para la llegada de Thiago.

Fiama Rodríguez regresa una semana más, esta vez para hacer un ‘tour’ completo por todas las estancias de su nueva casa en Italia. Además, la influencer, que ya está preparando todo de cara al parto, actualiza todos los detalles de su estado y explica los últimos preparativos que está llevando a cabo. Muy emocionada por todos los pasos que está dando, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ enseña cada rincón del hogar que va a ver nacer a su hijo.