telecinco.es 02 AGO 2026 - 19:00h.

Compartir







Ana Rosa Quintana se ha trasladado hasta Ceuta para informar en primera persona sobre la crisis migratoria que ha asolado la ciudad de Ceuta con la llegada masiva de miles de marroquíes y ha desestabilizado la situación política en España. La presentadora conecta en directo con el programa 'Fiesta' para dar la última hora y se produce un inesperado enfrentamiento.

PUEDE INTERESARTE La Policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos

El análisis de Ana Rosa Quintana de la situación en Ceuta

"Estoy viviendo sobre el terreno y estoy viendo a una ciudad que está absolutamente impactada porque en una ciudad que viven noventa mil habitantes y han entrado, de repente, setenta mil personas, todos juntos, al mismo tiempo sin que no se reforzara nada ni nadie se diera cuenta", comenta Ana Rosa Quinta durante su intervención en directo con el programa presentado por Frank Blanco.

"Estamos en la realidad que está viviendo Ceuta en estos momentos. Lo que estáis viendo ahora mismo son jóvenes marroquís, hay algunos que se han ido, pero algunos siguen quedando. No se sabe cuántos, pero imagino unos siete mil y no se quieren ir. Intenta marcharse por todos los medios", es parte del análisis que hace Ana Rosa de la situación. Pero hay algo que le preocupa y llama la atención.

PUEDE INTERESARTE Aumentan las denuncias sobre desaparecidos en la entrada masiva a Ceuta: los muertos ascienden a 89

'Fiesta' graba un enfrentamiento entre subsaharianos y marroquís en directo

Hay otra realidad que se está viviendo actualmente en Ceuta y es que "subsaharianos y marroquíes no se llevan bien. No tienen una buena relación y se pueden crear conflictos", comenta preocupada Ana Rosa. Y añade: "El CETI está absolutamente abarrotado, no cabe nadie más y luego también están los españoles, de religión musulmana y que son ceutíes y también están espantados por lo que está ocurriendo".

Tras esto, Ana Rosa Quintana entrevista a una ciudadana ceutí cuando se produce, en pleno directo, un enfrentamiento entre un grupo de subsaharianos y marroquíes. De hecho, es la propia entrevistada quien advierte a la presentadora: "Se están peleando a palos". Tras ver lo que ocurre, Ana Rosa informa: "Lo que estamos viendo es un enfrentamiento, lo que os estábamos comentando antes. Esto es un polvorín, es que aquí hay mucha gente que no tiene comida, que no tiene donde dormir, que no tiene ropa", comenta Ana Rosa, visiblemente consternada por la situación que se está viviendo en Ceuta.

Ana Rosa Quintana entrevista a Alberto Núñez Feijóo

Ana Rosa Quintana ha entrevistado a Alberto Núñez Feijóo en Ceuta y estas son algunas de sus declaraciones: "Ha sido una ocupación premeditada. No me creo que el CNI no supiera nada, que una masa de unas setenta mil personas hayan pasado desapercibidos. La actuación del señor Sánchez y del ministro de defensa, en un país europeo, ya no estarían en sus cargos. Sánchez empieza a ser un paria en Europa y en el mundo". La entrevista completa, mañana lunes en 'La mirada crítica'.