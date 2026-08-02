El político fue escogido para la quinta edición del Premio The Figther por su testimonio público sobre la enfermedad

Borja Sémper, sobre las palabras de Feijóo al referirse al absentismo como “un cáncer”: "Convendría tener cautela a la hora de hacer ciertas comparaciones”

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La Gala contra el Cáncer, celebrada en Marbella, ha contado con la aparición de Borja Sémper, quien acudió acompañado de su pareja, la actriz Bárbara Goenaga. El político -que anunció que padecía cáncer en 2025- recibió el Premio The Fighter (‘El luchador’), un reconocimiento que distingue a personas que contribuyen a normalizar la palabra cáncer y a romper los estigmas que aún rodean la enfermedad, según informa 'Hola!'.

La sede decidió distinguirlo "porque su ejemplo ante la enfermedad y su testimonio, que ha contribuido de forma significativa a mostrar la realidad del cáncer y a dar esperanza a quienes atraviesan una situación similar".

Bárbara Goenaga, el gran apoyo de Borja Sémper

Borja Sémper estuvo acompañado en todo momento de Bárbara Goenaga, quien ha sido un apoyo fundamental desde que anunció su enfermedad. La noche fue muy simbólica para los dos, sobre todo después de que el político haya dedicado este último año a "lo prioritario".

Sémper asegura que se encuentra "razonablemente bien" y ha retomado su actividad política, aunque sin prisas. El político fue escogido para la quinta edición del Premio The Figther por su testimonio público sobre la enfermedad, su manera de afrontarla y su voluntad de visibilizar el cáncer. Sémper recibió el premio con gran emoción después de haber hablado abiertamente de cómo la enfermedad le cambió la vida.

Borja Sémper y Bárbara Goenaga mantienen una relación estable desde 2014 y tienen dos hijos, Telmo y Eliot. A ellos se suman Arán, hijo de Bárbara y el actor Óscar Jaenada, y Pablo, fruto del primer matrimonio del político con María Azcárate. Ambos se mostraron cercanos y agradecidos durante la ceremonia.

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Más de 600 asistentes y más de 250.000 euros recaudados

La Gala contra el Cáncer de Marbella contó con más de 600 asistentes, más de 250.000 euros recaudados en una sola noche, 190.000 euros procedentes de la venta de entradas y 20.000 euros adicionales por la subasta, la rifa y la Fila Cero.

La recaudación se utilizará para financiar proyectos de investigación oncológica, una de las líneas prioritarias de la Asociación Española Contra el Cáncer. Además, los fondos permiten mantener todos los programas y servicios gratuitos que la AECC ofrece a pacientes y familiares en Marbella: apoyo psicológico, acompañamiento social, fisioterapia, talleres de bienestar y atención integral durante todo el proceso de la enfermedad. Según los datos facilitados por la asociación, el año pasado se atendió en la ciudad a 462 pacientes y 135 familiares, a quienes se les proporcionaron 2.318 sesiones gratuitas impartidas por profesionales especializados.