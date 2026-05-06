El patrimonio de Borja Sémper, en cifras: de su sueldo como diputado a sus propiedades

El irundarra percibe actualmente uno de los salarios más bajos del Congreso

Borja Sémper y su trauma tras la muerte de su compañero Miguel Ángel Blanco: "Fue terrorífico"

Compartir







Borja Sémper es una de las voces más moderadas de la derecha española y, pese a tener solo 50 años, uno de los políticos más veteranos de todo el Partido Popular. Empezó a militar en Nuevas Generaciones en 1993 y solo dos años más tarde, en 1995, fue elegido concejal en el ayuntamiento de Irún. Casi toda su vida laboral ha ejercido un cargo público y eso genera curiosidad. ¿Cuánto dinero puede llegar a ganar alguien que lleva (casi) toda la vida en las instituciones?

Es evidente que Borja Sémper tiene un poder adquisitivo muy superior al del español medio. Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco y con un título de postgrado en gestión pública obtenido en la IESE, el irundarra percibe actualmente uno de los salarios más bajos del Congreso. Su bruto anual es de 79.119,74 euros percibidos a razón de 5.651,41 euros al mes en 14 pagas. Esta cantidad corresponde a un salario base de 3.366,99 euros, que es el mínimo que cobran todos los diputados, al que hay que sumar unos suplementos correspondientes a 1.252,04 euros y dietas por valor de 1.032,38.

PUEDE INTERESARTE Del sueldo a su deuda hipotecaria: la situación financiera de Borja Sémper

Con el sueldo de Borja Sémper ocurre algo particular. Los políticos de fuera de Madrid suelen cobrar más del doble en dietas (2.162,85 euros) para cubrir los gastos relacionados con su traslado a la capital. Uno podría imaginar que Sémper, natural de Irún, debería percibirlos. Sin embargo, el político se presentó a las listas del Partido Popular en la circunscripción de Madrid y por lo tanto no tiene derecho a dicha prestación. Y el por qué vive en Madrid también es interesante.

En el año 2020 Borja Sémper se retiró temporalmente de la política y comenzó a trabajar en la consultora Ernst & Young (EY). En esta etapa tuvo un salario considerablemente más alto del que tiene ahora como diputado. En su declaración de la renta de 2022, último año que trabajó en la consultora antes de volver al Partido Popular por petición de Feijóo, reconoció 191.127,32 euros en ingresos.

PUEDE INTERESARTE La verdadera relación de Borja Sémper y el socialista Eduardo Madina más allá de la política

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En el patrimonio de Borja Sémper también se encuentra una vivienda en Gipuzkoa de la que es propietario al 50% y para la que, en 2006, solicitó una hipoteca de 426.000 euros. También cuenta con un plan de pensiones que a fecha de 2022 contaba con 6.900 euros y acciones que alcanzaron los 30.000. En este sentido, es un político acostumbrado a realizar diferentes tipos de inversiones en el mercado bursátil y que no parece dejar “quieto” el dinero.

Una fuente de ingresos adicionales de Borja Sémper es la venta de libros y las colaboraciones en prensa. El político escribía de forma habitual en el medio El Debate y ha publicado libros con las editoriales Penguin Random House o Planeta . Con estas también ha colaborado, más allá de su trabajo literario, participando en documentales o impartiendo conferencias. No son sus principales fuentes de ingresos, pero sí un extra interesante.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aunque lo económico en esto es lo de menos, Borja Sémper ha tenido que reducir de forma considerable su actividad profesional a lo largo del último año y medio. En verano de 2025 el político anunció en una comparecencia de prensa que le habían detectado un “tumor cancerígeno”. Aunque en su momento aseguró que se había encontrado en un estado “muy primario” y que las perspectivas médicas eran “de curación”, se ha sometido a quimioterapia y está pendiente de una próxima operación que, esperemos, le permita volver a su actividad normal.

No está claro si, tras su recuperación, seguirá interesado en dedicarse a la política. Borja Sémper ya ha demostrado en alguna ocasión que está dispuesto a abandonar el cargo y trabajar en un sector privado que le es igual o incluso más lucrativo. Todo dependerá, en principio, de qué rumbo tome el Partido Popular. Cuando lo dejó en 2020 aseguró que, aunque una parte muy importante eran los motivos personales, no estaba nada contento con el “clima de confrontación permanente” y la “política de trincheras” que caracteriza el panorama actual.