La declaración de amor de Alba Sánchez a David Dasava de ‘La isla de las tentaciones 10’

Natalia Sette 02 AGO 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le dedica unas bonitas palabras a su pareja tras el bache sufrido por su paso por República Dominicana

De la infidelidad al perdón: la reflexión más sincera de Alba y David tras 'La isla de las tentaciones 10'

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Alba y David llegaron a 'La isla de las tentaciones 10' dispuestos a poner a prueba la solidez de su historia de amor. Aunque su paso por el programa casi termina con la relación , la pareja parece haber encontrado la estabilidad lejos de los platós. Alba Sánchez ha querido sorprender a David Dasava con una romántica y emotiva declaración de amor para dejar claro el gran momento que atraviesan.

La influencer ha compartido una profunda reflexión sobre lo mucho que ha cambiado su vida desde que está con él. “No sé si existen las palabras suficientes para explicar todo lo que significas para mí, pero sí sé que desde el día que llegaste a mi vida, todo tiene un poquito más de sentido y la vida es mucho más bonita”, ha comenzado expresando de lo más enamorada.

Consciente de las dificultades superadas, Alba ha querido agradecerle públicamente su apoyo incondicional y el tipo de vínculo que han logrado construir tras su experiencia en República Dominicana. “Gracias por quererme y cuidarme de una forma tan bonita, por estar al pie del cañón conmigo incondicionalmente, por aguantarme (que no es poco), por enseñarme lo que es el amor bonito y sano”, le ha dedicado con total sinceridad.

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La joven no ha escatimado en elogios hacia la forma de ser del andaluz, destacando la nobleza de su personalidad. “Admiro la persona que eres, tu forma de ser, tu corazón y la manera en la que haces felices a quienes te rodean, es tan fácil quererte David…”, ha confesado, demostrando que los reproches han quedado completamente en el olvido.

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En sus emotivas palabras, Alba también ha querido desearle lo mejor para su futuro personal y en común. “Espero y deseo que seas feliz toda tu vida, que todo lo bueno te acompañe siempre y se quede contigo porque te mereces todo lo bueno del mundo”, ha manifestado, dejando claro que su prioridad absoluta es verle feliz.

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Para la de Marbella, su pareja se ha convertido en su pilar fundamental y en su mayor apoyo diario. “Dicen que el hogar no siempre es un lugar, a veces es una persona, y tú te has convertido en eso para mí. En mi paz, en mi refugio y en el lugar donde siempre quiero estar”, ha escrito emocionada.

Finalmente, Alba ha cerrado su carta de amor expresando sus planes de futuro a largo junto a él, dispuesta a afrontar cualquier bache que se les presente en el camino. “Ojalá podamos seguir celebrando juntos la vida muchos años más, cumpliendo sueños, creando recuerdos, superando todo lo que nos venga y disfrutando juntos de cada momento”, ha concluido.