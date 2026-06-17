De la infidelidad al perdón: la reflexión más sincera de Alba y David tras 'La isla de las tentaciones 10'

Tras su tenso paso por el debate final, Alba y David responden a la gran pregunta de su relación: ¿se puede perdonar una infidelidad?

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Alba y David llegaron a 'La isla de las tentaciones 10' convencidos de que su historia de amor podía superar cualquier obstáculo. Al menos, eso parecía. Mientras él definía su relación como prácticamente perfecta y aseguraba que una de sus líneas rojas era que su pareja hablara mal de él, ella aterrizaba en República Dominicana con la necesidad de comprobar si seguía tan enamorada como al principio.

Su historia ya arrastraba algunas heridas antes del reality. Alba descubrió en los inicios de su relación que David mantenía otra relación cuando empezó a conocerla, una circunstancia que marcó profundamente los cimientos de la pareja. Sin embargo, ambos decidieron apostar por su historia y presentarse al programa para poner a prueba la confianza que habían construido con el paso del tiempo.

La pareja volvió a sentarse frente a las cámaras durante el debate final de 'La isla de las tentaciones 10' y lo hizo con heridas que todavía siguen abiertas. Lejos de cerrar definitivamente su paso por República Dominicana, ambos reconocieron que revivir las imágenes de la experiencia está siendo más complicado de lo que esperaban.

Durante el programa, David confesó qué ha sido lo que más le ha dolido descubrir sobre el comportamiento de su pareja en el reality, mientras que Alba volvió a pedirle perdón públicamente tras enfrentarse a algunas de las escenas más delicadas de la edición. Además, salieron a la luz imágenes inéditas que demostraban las dudas que la participante llegó a tener sobre el futuro de su relación, provocando nuevas tensiones en plató.

Como si eso fuera poco, la intervención de Álex Girona reabrió viejas heridas al revelar detalles desconocidos hasta ahora sobre su relación con Alba durante la convivencia en Villa Deseo. Unas declaraciones que provocaron una visible reacción de David y que volvieron a colocar a la pareja en el centro del debate.

En este contexto, marcado por los reproches, las explicaciones pendientes y una confianza que todavía intenta recomponerse, hemos querido hablar con ellos para conocer qué queda realmente después de 'La isla de las tentaciones'. Más allá de los titulares y las imágenes virales, la pregunta era inevitable: ¿se puede perdonar una infidelidad?

Las respuestas de ambos resultan especialmente llamativas porque llegan después de meses procesando todo lo ocurrido y apenas unos días después de volver a enfrentarse públicamente a su historia. Tanto Alba como David reflexionan sobre el amor, los errores, la confianza y las segundas oportunidades desde una perspectiva muy distinta a la que tenían cuando llegaron a República Dominicana.

Una conversación que permite entender mejor en qué punto se encuentran actualmente Alba y David y si, después de todo lo vivido dentro y fuera de las villas, todavía creen que hay razones para seguir luchando por su historia de amor.

Dale play a la entrevista completa.