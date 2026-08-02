El hijo de Raquel Bollo cumple 18 años y la colaboradora muestra orgullosa imágenes de la celebración

Equipo Outdoor 02 AGO 2026 - 10:57h.

Samuel es fruto de la relación de más de cuatro años que la colaboradora mantuvo con José Miguel Hiraldo

Raquel Bollo destapa el desagradable mensaje recibido por parte de una famosa: "Se mete con mi hijo"

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El sábado 1 de agosto el hijo más desconocido de Raquel Bollo cumplía 18 años dejando atrás la minoría de edad. Samuel dejaba de ser el hijo más desconocido de Raquel para convertirse en el protagonista de la última publicación de la colaboradora en redes sociales.

Raquel Bollo compartía con sus seguidores los mejores momentos de una celebración muy especial que la empresaria mostraba junto a unas emotivas palabras. La fiesta, que tuvo lugar en un complejo con piscina en la localidad sevillana de Mairena del Alcor, contó con la presencia no solo de la madre del cumpleañero, si no también con otros miembros de su familia y sus amigos más cercanos.

Raquel se emocionaba en redes al felicitar a su hijo: "Hay días que una madre desearía detener el tiempo… y hoy es uno de ellos. Hoy mi pequeño cumple 18 años. Y aunque la vida me recuerda que ya es un hombre, mi corazón sigue viendo en tus ojos a ese niño que llenó mi vida de amor desde el primer instante. Feliz cumpleaños, Samuel, solo deseo que nunca pierdas tu esencia, que luches por tus sueños, que seas feliz y que la vida te devuelva todo el amor que das. Estoy inmensamente orgullosa de ti. Te quiero con todo mi corazón".

Samuel, el hijo menos conocido de Raquel Bollo

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Samuel es fruto de la relación que Raquel Bollo mantuvo con 'Semi' Hiraldo, con quien Raquel inició una relación sentimental en el año 2007, durando su noviazgo más de cuatro años hasta que decidieron separarse definitivamente en 2012.

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A diferencia de los hijos mayores de Raquel Bollo, Manuel y Alma Cortés, Samuel siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano y alejado de los focos de la televisión, pese a que en su perfil de Instagram cuenta con más de 7.000 seguidores. Sin embargo, Samuel apenas ha compartido publicaciones, no dejando entrever detalles de su vida personal. Entre sus followers encontramos a sus hermanos, su madre y Anabel Pantoja.