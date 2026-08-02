Berto González 02 AGO 2026 - 09:00h.

La vivienda de José Manuel Soto, exconcursante de 'Supervivientes', en el barrio sevillano de Heliópolis destaca por su arquitectura típica andaluza y por una gran cocina rústica abierta con barra americana llena de luz natural

La casa de José Manuel Soto: así es su señorial salón, de estilo andaluz, con esculturas y una gran librería

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José Manuel Soto vive en un espectacular piso en el corazón de Sevilla que responde al más puro estilo andaluz. La vivienda del exconcursante de 'Supervivientes' respira mucha tradición y tiene ese toque cálido tan característico de las casas del sur. Entre todos los rincones del inmueble, la cocina se ha convertido en una de las grandes protagonistas gracias a su acertado estilo rústico y a una práctica barra americana que abre la estancia hacia el resto de la vivienda.

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Una vivienda con esencia andaluza

Ubicada en el emblemático barrio sevillano de Heliópolis, una de las zonas residenciales con más historia y encanto de la ciudad, el piso de José Manuel Soto destaca por su marcada arquitectura andaluza. La vivienda del exconcursante de 'Supervivientes' conserva esa esencia y guiños típicos de las casas sevillanas, apostando por techos altos, suelos de barro cocido y paredes con molduras clásicas en estancias donde la luz natural es siempre la protagonista.

El corazón del hogar se articula alrededor de un amplio salón presidido por una chimenea de obra rústica y una imponente librería hecha totalmente a medida, la cual ocupa una pared completa y acoge infinidad de libros, recuerdos personales y elementos decorativos que hablan de la vida del cantante.

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En cuanto a las calidades y acabados, la propiedad hace un uso sobresaliente de los materiales nobles, con la madera natural como elemento principal en puertas, carpinterías y acabados de obra. La paleta cromática de la casa se apoya en tonalidades suaves como el beis, el crema y los matices arena, lo que aporta una mayor sensación de calma y luminosidad en cada espacio.

La decoración general se basa en un estilo clásico refinado, donde destacan muebles familiares, cuadros con fotografías de los hijos de José Manuel Soto, figuras religiosas y algunas piezas artesanales que encajan a la perfección con el estilo rústico y tradicional de la casa.

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Una cocina de estilo rústico abierta al salón con barra americana

La cocina de José Manuel Soto es, sin duda, el alma de la casa y un punto de reunión en la familia. Diseñada con un concepto abierto muy funcional, la estancia queda conectada directamente con el salón a través de una barra americana con superficie de madera en tono natural.

La barra americana se completa con varios taburetes altos de madera vista y líneas sencillas, ideales para desayunar o charlar mientras se cocina. Justo encima, dos lámparas de techo suspendidas de estilo industrial en tono gris claro aportan luz directa al espacio y añaden un elegante matiz contemporáneo a toda la cocina.

El mobiliario principal de la cocina mantiene un estilo rústica atemporal gracias a sus armarios con frentes acristalados en color blanco roto y tiradores redondos de corte clásico. En las alacenas superiores, con puertas tipo vitrina emplomada, se deja ver una colección de tazas de café, vajilla tradicional de loza y cristalería fina, todo resaltado por un original forro interior de tela con estampado floral.

La cocina se integra suavemente con una acogedora zona de comedor diario, presidida por un gran mueble platero de madera maciza envejecida que aporta gran capacidad de almacenaje para la vajilla más lujosa. En el centro, una mesa redonda de color blanco rodeada de sillas de madera con respaldo en cruceta invita a largas sobremesas.

El espacio se enriquece con pequeños detalles que marcan la diferencia, como jarrones con flores secas colocados sobre la parte alta de los armarios, plantas verdes que aportan frescura, apliques de pared de luz cálida y una ventana interior con marco pintado en un suave tono verde agua que añade un toque campestre irresistible. Este espacio de la vivienda es uno de los favoritos de la familia donde se reúnen para celebraciones y disfrutar de su buena música en la mejor compañía.