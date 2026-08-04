Natalia Sette 04 AGO 2026 - 13:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reflexiona sobre la tolerancia de opiniones y enseña los comentarios negativos que ha recibido

Borja González pasa el cumpleaños de Ana López lejos de ella y le dedica unas emotivas palabras

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Ana López se ha vuelto a colocar en el centro del foco mediático. Tras el aluvión de reacciones negativas y los severos reproches de figuras públicas como Miguel Frigenti por sus comentarios sobre la crisis migratoria en Ceuta, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido dar la cara de nuevo en sus redes sociales para responder a todas las críticas.

A través de sus ‘stories’ de Instagram, la pareja de Borja González se ha dirigido tajante a la parte de su audiencia que no se ha sentido identificada con sus palabras. “Para todas esas personas que me han acusado de infundir odio, me han dejado de seguir, me han insultado y me han acusado de radical por posicionarme y opinar, os voy a decir una cosa”, ha comenzado advirtiendo.

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Para defender su postura y dar una lección sobre diversidad de opiniones, la creadora de contenido ha decidido involucrar de forma directa a un familiar muy cercano. “¿Sabéis quién es la persona más roja y más de izquierdas que existe en este mundo? Os lo presento, mi padre”, ha soltado mientras enfocaba a su progenitor, quien sonreía a la cámara echándose las manos a la cabeza.

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A partir de ese ejemplo, Ana ha querido reflexionar sobre la convivencia entre personas con ideologías opuestas. “Llevamos toda la vida juntos, compartiendo mesa y hasta se ha venido de vacaciones conmigo. Discutimos mucho pero luego seguimos la vida normal y eso se llama tolerancia”, ha dicho con seguridad.

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Para dar por cerrado el tema de una vez por todas, la de Valencia ha lanzado un mensaje final invitando a la reflexión a todos sus 'haters'. “La tolerancia no consiste en pensar igual. Consiste en respetar al que piensa diferente”, ha sentenciado con firmeza.

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Sin embargo, las explicaciones de la influencer no han logrado calmar las aguas y su perfil se ha convertido nuevamente en una batalla campal. Por un lado, están sus fieles defensores, que le aconsejan ignorar los insultos y aplauden sus palabras; por otro, multitud de usuarios que reiteran que no debería hablar de temas complejos sin informarse bien, advirtiendo del peligro de alimentar discursos de odio en redes.