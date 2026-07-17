Borja González pasa el cumpleaños de Ana López lejos de ella y le dedica unas emotivas palabras

Natalia Sette 17 JUL 2026 - 16:07h.

El ganador de 'Supervivientes' le hace una bonita recopilación de videos para felicitarle el cumpleaños

Ana López pide ayuda por la complicada etapa que vive con Luca, su hijo en común con Borja González

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Borja González ha vuelto a Estados Unidos para vivir allí la gran final del Mundial tras su accidentado viaje . Por este motivo, y muy a su pesar, no ha podido estar de vuelta a tiempo para celebrar el cumpleaños de Ana López. Es por ello que el ganador de ‘Supervivientes’ le ha dedicado unas emotivas palabras desde la distancia.

Consciente del vacío de su ausencia en un día tan especial, Borja ha querido compensar a la madre de su hijo con un emotivo y público homenaje en sus redes sociales, compartiendo un tierno vídeo que recopila algunos de sus mejores momentos juntos. El emotivo video comienza con una divertida escena de Borja en el Mundial celebrando eufórico un gol, haciendo alusión al motivo por el que se encuentra en Estados Unidos .

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“Este es el día más feliz de mi vida", pronuncia en un primer momento el influencer, para rectificar inmediatamente con humor: "Es broma, el día más feliz de mi vida fue cuando nació Luca y eso me lo diste tú”.

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A partir de ahí, el vídeo da paso a una bonita voz en off del valenciano mientras se suceden entrañables imágenes de la pareja desde que comenzaron su noviazgo hasta la actualidad. “Felicidades cariño, pero más que felicitarte, quería darte las gracias”, expresa Borja con total vulnerabilidad.

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La carta de agradecimiento público ha continuado con palabras llenas de amor y reconocimiento hacia el papel que Ana desempeña en su vida diaria. “Gracias por ser mi novia, mi amiga e incluso a veces mi madre. Gracias por darme lo más bonito del mundo”, ha continuado relatando el de Valencia, haciendo referencia al pequeño Luca, el hijo que tienen en común.

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Para terminar, el exconcursante de 'Supervivientes' ha querido añadir una nota de humor y complicidad que demuestra la gran confianza que existe entre ambos, agradeciendo la generosidad de su chica por permitirle vivir el evento deportivo del año. “Y sobre todo, gracias por dejarme ir al Mundial”, ha concluido Borja en el vídeo.

La respuesta de Ana Solma no se ha hecho esperar y ha reaccionado públicamente con el desparpajo que la caracteriza, dejando claro que su perdón tiene un precio. “Lo que has tenido que hacer para que te perdone… Vaaalee… TE PERDONO pero quiero mi regalo caro igualmente”, ha comentado divertida en la publicación, para sentenciar con un sincero: “Te quiero”.