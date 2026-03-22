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Salta la tensión entre Carmen Alcayde y Pelayo en el plató: "Me alegro de no haberte dado una oportunidad"

Salta la tensión entre Carmen Alcayde y Pelayo en el plató: "Me alegro de no haberte dado una oportunidad" Supervivientes 2026 Conexión Honduras Top Vídeos 362
Tensión entre Pelayo Díaz y Carmen Alcayde en el plató.. Telecinco.es
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Carmen Alcayde y Pelayo Díaz han coincidido en el plató de 'Supervivientes' durante el 'Conexión Honduras', donde ha saltado la tensión entre ellos al recordar las grandes discrepancias y malos momentos que pasaron cuando coincidieron como concursantes en Honduras.

En la parte de Mediaset Infinity de la gala dominical ya salía a la luz que los colaboradores no se entendieron en su edición de 'Supervivientes' y que siguen sin hacerlo. Una opinión de Carmen Alcayde sobre una de las concursantes de 'Supervivientes 2026' hacía reaccionar al estilista: "Te sientes reflejada, ¿no?" Y ella afirmaba esto: "Le están haciendo más o menos lo que me hicisteis a mí, aunque creo que vosotros fuisteis más crueles". Lo que el colaborador calificaba como de "víctima".

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Carmen Alcayde contestaba si volvería o no a Supervivientes después de afirmar que cree que sus compañeros no le dieron ninguna oportunidad y Pelayo, que aseguraba en este momento de "no alegrarse de haberle dado una oportunidad", se lanzaba del sofá y terminaba rodando por el suelo del plató y terminaba bromeando con este momento: "Va a ir de cámara o de redactora, en el equipo".

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