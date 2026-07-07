Lorena Romera 07 JUL 2026 - 12:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y el actor protagonizan un divertido pique durante el partido España-Portugal

Mario Casas se declara como nunca a Melyssa Pinto al oficializar su relación

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El Mundial no solo se juega en el campo, también se vive con intensidad en el salón de todas las casas. Si no, que se lo digan a Melyssa Pinto y Mario Casas, que han protagonizado un divertido momento en sus redes al mostrar el 'pique' futbolístico que hay entre ellos. El motivo de su disputa no ha sido otro que el decisivo partido que se disputaba ayer entre España y Portugal.

Bajo el título "camisolas diferentes, mesma equipa 🇵🇹 ♥️ 🇪🇸" (camisetas diferentes, mismo equipo), la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' compartía un vídeo en su perfil de Instagram donde se dejaba ver junto al actor gallego, dejando patente su choque de aficiones: mientras Mario defendía los colores de la Selección Española, Melyssa sacaba las garras por el conjunto luso.

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Un vídeo que no es un post cualquiera; es el reflejo de la etapa que atraviesa la pareja, que ha consolidado su historia de amor a pasos agigantados. Aunque en los inicios de su romance optaban por la máxima discreción para proteger su intimidad, el paso del tiempo ha afianzado su relación hasta el punto que ya empieza a ser habitual verlos compartir este tipo de gestos públicos.

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De blindar por completo sus escapadas y movimientos, a mostrarse como una pareja real, unida y con mucha complicidad, haciendo partícipes a sus seguidores de sus planes, sus muestras de afecto y, ahora también, de sus divertidos piques futbolísticos.

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Aun así, la publicación ha generado cierta confusión entre aquellos seguidores que no conocían del todo los orígenes de la también concursante de 'Supervivientes', por lo que se ha visto obligada a aclararlo en los mismos comentarios: "Para las que no estéis entendiendo, soy portuguesa de madre y padre. Por eso tengo mi corazón dividido, igual que mi nacionalidad".