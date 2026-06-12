Melyssa Pinto se declara como nunca antes a Mario Casas por su cumpleaños

Natalia Sette 12 JUN 2026 - 13:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se abre en canal para dedicarle unas bonitas palabras a su chico en su día más especial

La confesión inesperada de Mario Casas sobre Melyssa Pinto y su familia

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Mario Casas se declaraba recientemente a Melyssa Pinto para oficializar su relación coincidiendo con el cumpleaños de la catalana. Sin embargo, en esta ocasión las tornas han cambiado y ha sido la exconcursante de ‘Supervivientes’ quien ha querido dar un paso al frente para gritar su amor a los cuatro vientos. Con motivo de una fecha tan señalada como es el cumpleaños del reconocido actor, la influencer se ha declarado como nunca antes.

Melyssa ha roto su habitual discreción en lo que respecta a su vida privada para regalarle a sus seguidores una romántica e inédita estampa de su noviazgo, acompañada de una dedicatoria muy especial que confirma el dulce momento que atraviesan juntos . A través de sus ‘stories’ de Instagram, la joven ha compartido una preciosa fotografía que retrata a la perfección la complicidad y la química que existe entre ambos.

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Tal y como se puede observar en la foto, la pareja aparece caminando de la mano con una gran sonrisa en un entorno idílico y rodeados de una frondosa vegetación. En la instantánea, Melyssa luce un favorecedor conjunto veraniego y el ganador del premio Goya camina a su lado con un look muy ibicenco. Ambos de la mano y pletóricos.

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Aprovechando este posado tan espontáneo y natural, la creadora de contenido ha querido abrir su corazón públicamente y dedicarle unas palabras cargadas de amor y buenos deseos. “Por muchos años más celebrando tu vida y viéndote crecer en todos los sentidos”, ha escrito con profunda ternura sobre la imagen. Melyssa deja claro que su intención es seguir acompañando al actor en cada uno de sus pasos y proyectos vitales.

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Para concluir su romántico mensaje, la catalana ha cerrado la dedicatoria dedicándole un feliz cumpleaños a Mario. Con esta emotiva declaración, la exconcursante de ‘Supervivientes’ da por felicitado a su pareja y demuestra que lo suyo avanza con paso firme, aunque ambos prefieran seguir manteniendo en la privacidad su relación.