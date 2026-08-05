Natalia Sette 05 AGO 2026 - 12:50h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se enfrenta de nuevo a una operación estética para conseguir el cuerpo de sus sueños

Érika, tentadora de 'La isla de las tentaciones 8', presenta a su hermana gemela

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Érika Portillo continúa compartiendo con su amplia comunidad de seguidores los detalles de su vida y sus cuidados personales. Tras convertirse en la soltera más deseada en la octava y novena edición de ‘La isla de las tentaciones’ y tras consolidar su noviazgo con el futbolista Rodri Sánchez , la andaluza ha vuelto a pasar por el quirófano para someterse a una segunda liposucción.

La influencer nunca ha tenido problema en hablar de sus operaciones estéticas . En su historial estético, cuenta con un aumento de pecho, ácido hialurónico en los labios y una primera liposucción realizada a principios de 2025. Sin embargo, la creadora de contenido ha decidido someterse a una segunda remodelación corporal para afinar aún más su silueta.

La propia Érika ha desvelado sin rodeos el motivo principal de su regreso a la clínica: “He vuelto porque quiero un poco más de volumen”, ha confesado sobre su deseo de remodelar la zona de los glúteos. El cirujano encargado del proceso ha detallado las zonas a intervenir durante la operación: “Érika está muy bien, lo único que tiene algunos cúmulos en zonas que no habíamos tratado previamente”.

Tras la cirugía, la andaluza ha querido mostrar el antes y el después para enseñar los evidentes cambios obtenidos en su silueta. Los resultados no han podido dejarla más satisfecha, presumiendo de su nueva figura con absoluta fascinación y agradeciendo el trabajo al equipo médico.

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“El resultado se nota bastante bien, el cirujano es un 10. No pensé nunca jamás que tendría este físico”, ha expresado la joven de lo más entusiasmada al verse reflejada en el espejo. De este modo, Érika afronta esta nueva etapa personal luciendo la imagen con la que siempre había soñado.

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En los comentarios de la publicación se ha desatado un acalorado debate. Están los que defiende que "con su dinero haga lo que quiera" y que ha quedado estupenda, y están aquellos que no entienden cómo es capaz de volver a pasar por quirófano cuando "estaba mejor antes". Erika se ha mantenido al margen de los comentarios ya que para ella la operación ha sido un éxito.