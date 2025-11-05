Ana Carrillo 05 NOV 2025 - 18:15h.

Érika Portillo ha reaccionado en Instagram a las críticas que está recibiendo por su cambio físico

Érika Portillo, Albert Barranco y Gerard Arias son los tentadores VIP de 'La isla de las tentaciones 9': los presentó Sandra Barneda en la presentación de solteros y solteras y los tres tuvieron claro a quién querían tentar y dar su collar. Es la primera vez que el exparticipante de 'Supervivientes' participa en el programa, pero Érika y Gerard repiten después de haber pasado por la edición anterior.

Gerard participó junto a Alba Rodríguez, su por aquel entonces novia, y Érika fue una de las tentadoras que más llamó la atención de los chicos: conquistó a Eros Vidal y luego a Álvaro Rubio, con el que finalmente no tuvo una relación, ya que él inició un romance con Mayeli Díaz. Ahora vuelve a República Dominicana dispuesta a encontrar el amor.

En las redes sociales, muchos han aplaudido su decisión de volver porque les gustó su paso por la edición anterior, aunque también ha habido mucha gente que ha señalado su cambio físico y, ante las críticas, no ha querido quedarse callada. "Yo también tengo ojos, yo también me he visto en la tele y me he visto más hinchada y más grande y mal, claro, me he visto mal", ha comenzado diciendo la malagueña, que ha explicado que su cambio se debe a que se había operado recientemente.

"Llevaba operada dos meses y tenía una retención de líquidos brutal porque tardas seis meses en recuperarte de una liposucción, de ahí que me veáis más hinchadita, porque yo tenía hinchada la barriga, los brazos, la cara, las piernas, todo", ha explicado Érika, que le ha rogado a sus seguidores que no le envíen mensajes acerca de su cambio físico: "Yo ya soy bastante dura conmigo misma al verme así como para encima tener que leer mensajes de vosotros de este tipo, me parece genial que opinéis así porque es verdad que estaba hinchada pero ahorraos los comentarios".