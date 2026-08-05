Lorena Romera 05 AGO 2026 - 15:29h.

La colaboradora se ha ido de compras con sus padres y ha compartido un divertido vídeo junto a ellos

El hijo de Raquel Bollo cumple 18 años y la colaboradora muestra orgullosa imágenes de la celebración

Compartir







Raquel Bollo atraviesa una etapa repleta de celebraciones, buenos momentos y un marcado carácter familiar. Tras haber vivido días de profunda emoción familiar -como la celebración de la mayoría de edad de su hijo menor, Samuel, a quien dedicó unas cariñosas palabras en redes para marcar el inicio de su etapa adulta-, la diseñadora ha compartido ahora un tierno vídeo junto a sus padres.

En esta ocasión, la colaboradora ha querido hacer partícipes a sus fans de una divertida jornada de compras junto a quienes son sus grandes pilares: sus padres. En un vídeo publicado en sus historias de Instagram, la que fuera concursante de 'Supervivientes' el sentido del humor de sus progenitores, que no han dudado en interactuar con la comunidad de seguidores de su hija.

PUEDE INTERESARTE Raquel Bollo destapa el desagradable mensaje recibido por parte de una famosa

"Con 48 años como dice él (o sea, 84). Ellos. Mi todo", escribe la colaboradora junto a este clip en el que vemos a su padre escogiendo el calzado adecuado para unos días de playa. Según explica la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo, su padre necesita unos escarpines de suela dura después de haber roto las chanclas en apenas unas horas.

PUEDE INTERESARTE Raquel Bollo cuenta el episodio de malos tratos que estuvo a punto de costarle la vida

En el vídeo, la televisiva presume entre risas de la energía inagotable de sus padres, destacando que se levantan desde primera hora de la mañana para pasear, desayunar y disfrutar del mar sin salir prácticamente del agua. Un vídeo en el que vemos al progenitor de la Bollo corroborando esta versión haciendo un gesto cómplice a la cámara, afirmando estar "a tope".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un momento dulce para la diseñadora

Esta muestra de complicidad familiar llega en una etapa en la que Raquel Bollo se muestra especialmente volcada con los suyos. Tras la reciente celebración de la mayoría de edad de Samuel -el hijo más desconocido de la sevillana y con quien mantiene un vínculo de lo más estrecho-, este tipo de publicaciones consolida el gran momento personal que atraviesa la diseñadora, disfrutando de este verano junto a los suyos.