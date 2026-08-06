Lidia González 06 AGO 2026 - 16:05h.

El exparticipante de ‘Casados a primera vista’ rompe su silencio y desvela si está dispuesto a tener un combate con él en el evento de Ibai Llanos

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Borja se ha visto envuelto en una polémica después de que uno de sus compañeros lanzase una proposición, a través de las redes sociales, y no ha dudado en contestar. Después de hacerse un tatuaje, a ciegas, diseñado por Laura Ulldemolins, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ responde a la propuesta de Lorenzo Romero de pelear contra él en ‘La Velada del Año’. El influencer se ha mostrado muy contundente y, lejos de rehuir este tema, se pronuncia frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Hace unas semanas, se llevaba a cabo la sexta edición de ‘La Velada del Año’, el evento de boxeo aficionado organizado por Ibai Llanos en el que reúne a creadores de contenido y rostros conocidos para celebrar distintos combates. Tras ello, Lorenzo Romero, expareja de Laura Ulldemolins, ha lanzado un órdago muy directo a través de las redes sociales: “El año que viene yo vs cierto ‘empresario’ del césped, hazlo posible Ibai”.

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El andaluz le ha hecho una clara petición a Ibai Llanos y, ahora, el aludido rompe su silencio para confesar si está dispuesto a aceptar el reto de su excompañero de reality en caso de que se llevase a cabo. “Eres un chiste”, contesta el creador de contenido de manera contundente y añade: “No tendría ninguna duda”. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ no se queda callado y se despacha a gusto frente a las cámaras; además, confiesa si cree que es capaz de ganarle el combate.

Laura Ulldemolins se sincera sobre sus inseguridades en su relación con Borja

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Además de hablar claro sobre la propuesta de Lorenzo respecto a ‘La Velada del Año’, Laura Ulldemolins y Borja se han sentado para hablar claro sobre el punto en el que se encuentran después del mal momento que han atravesado. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre sus inseguridades en su relación con Borja. La catalana explica por qué se siente de esta manera con su pareja y hace una sorprendente confesión: “A veces siento que no le gusto”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!