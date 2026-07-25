Lidia González 25 JUL 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ • La exparticipante de ‘Casados a primera vista’ se lanza sin pensarlo y reacciona al resultado del tatuaje de Laura Ulldemolins

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Borja no se esperaba para nada lo que estaba a punto de vivir gracias a su pareja y se ha mostrado muy sincero al descubrirlo. Después de sorprender a la catalana y oficializar su compromiso con ella, el que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se hace un tatuaje a ciegas diseñado por Laura Ulldemolins. El influencer reacciona al descubrir lo que está pasando y no duda en decirlo frente a las cámaras de mtmad. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha ocurrido, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Laura Ulldemolins ha pillado completamente por sorpresa a su pareja, llevándolo a un lugar indeterminado y haciéndole ponerse un pañuelo en los ojos. El andaluz, completamente impactado por la situación, caminaba entre risas hacia su destino: “Parece que me gusta a hacer el ridículo”. Al descubrir que están en un estudio de tatuajes, la catalana le pide: “Dime que me quieres y me hagas pase lo que pase”.

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El empresario, que ha enseñado la casa que comparte con la catalana, se lanza sin pensárselo y se hace el tatuaje. “Me encanta”, asegura nada más verlo. El creador de contenido desvela si se esperaba el significado del tatuaje que se ha hecho. “Estoy contento porque me ha quedado bien”, explica el influencer.

Laura Ulldemolins reacciona al descubrir una errata en su tatuaje con Borja

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Laura Ulldemolins también ha dado el importante paso de tatuarse, pero ha habido un giro radical de los acontecimientos sobre el que la catalana no ha dudado en hablar. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ reacciona al descubrir una errata en su tatuaje con Borja. La catalana se sincera al hablar sobre lo que ha sentido al darse cuenta del error y lo cuenta todo. ¡Dale al play y descubre lo que ha dicho, en exclusiva, en Mediaset Infintiy!