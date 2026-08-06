Celia Molina 06 AGO 2026 - 11:15h.

La influencer, novia de Lamine Yamal, ha dicho en su última publicación que ha recibido múltiples "malas noticias" esta semana

Inés García, la novia de Lamine Yamal, desmiente su comunicado viral en redes: "Es falso lo que publican, no tengo Twitter"

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Después de las idílicas fotografías que publicó Lamine Yamal sobre sus vacaciones junto a Inés García en Saint Tropez, nada hacía esperar que la influencer fuese a estar ahora tan afligida. En un enigmático storie que ha publicado tras volver de su romántico viaje por tierras francesas, en el que aparece con la cara ladeada y los ojos algo hinchados, Inés ha confesado que ha pasado una semana muy mala:

"Tengo tantas malas noticias esta semana que no sé ni qué contaros", ha escrito en el texto que acompañaba a la imagen, sorprendiendo a sus fans, que todavía no saben qué es exactamente lo que le ha ocurrido a la creadora de contenido.

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Tras la victoria de España en el Mundial, ella misma confesó que lleva un ritmo de vida frenético y que no tiene tiempo para casi nada: "No paro. No me da tiempo ni a peinarme ni a hacerme las uñas, con eso os digo todo", explicó sobre la cantidad de compromisos que tiene últimamente. Por tanto, no sabemos si las "malas noticias" de las que habla tendrán que ver con el ámbito laboral o el personal.

¿Qué le ha pasado a Inés en los últimos días?

Previamente, además de cumplir con sus contratos publicitarios, Inés había presumido de todos los looks que había lucido en Saint Tropez, Francia. Lamine y ella disfrutaron de una lujosa villa, en la que aparecieron dándose el mismo cariño que suele caracterizar todas y cada una de sus publicaciones.

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Juntos, se tumbaban en el sofá, paseaban por la calle o compartían comida, en lo que es ya una relación de pareja totalmente consolidada. Tanto es así, que el futbolista ha llegado a llamarla "mi mujer" en algunos de sus comentarios. Por eso, no se espera que los malos acontecimientos que ha vivido Inés en los últimos días tengan que ver con su noviazgo.

Como pareja, ella y Lamine hicieron completamente público su romance durante el desarrollo del Mundial de Fútbol. Inés estuvo presente en la grada de todos y cada uno de los partidos, dando su apoyo al 19, tanto en persona como a través de las redes sociales. Durante el torneo, los dos se dedicaron románticos mensajes, entre los que destacó uno inscrito en el regalo de cumpleaños que el futbolista le dio a la influencer: un libro rosa lleno de infografías suyas en el que podía leerse: "La felicidad que no sabía que existía".