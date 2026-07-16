Penélope Cruz ha compartido en sus redes sociales su encuentro con Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal

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Si hay alguien que ha tomado el protagonismo del Mundial de Fútbol 2026 ha sido Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal. A su corta edad, tan solo tiene tres años, el pequeño ha robado el corazón a la afición española y a gran parte de la internacional. Su pasión y su forma de vivir cada partido de La Roja durante este Mundial han hecho que Keyne se haga viral en cada encuentro y en cada celebración.

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El propio Lamine Yamal también ha reconocido lo mucho que le gusta que su hermano pequeño haya causado tantísima sensación entre los seguidores de la selección española.

La locura por el pequeño Keyne

Preguntado por la popularidad de su hermano pequeño, Keyne, consideró que "no se da cuenta" de eso.

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"Él hace lo que hace en casa todo el rato y cuando le enfoca la cámara pues hace tonterías. Estoy orgulloso de él y sé que cuando sea mayor se verá y estará feliz de lo que hace. Me gusta que la gente le tenga cariño, igual que le tengo yo, y no sé, cuando le enfoca la cámara me gusta verle, me entretengo", confesaba a los medios de comunicación el jugador del Barça con una sonrisa.

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El encuentro entre Penélope Cruz y Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal

Otra de las personas que no ha podido caer rendida a la gracia del pequeño Keyne ha sido Penélope Cruz. La actriz de Alcobendas ha sido uno de los rostros habituales que no han querido perderse los partidos de La Roja en este Mundial 2026. Siempre que su agenda lo ha permitido, Penélope Cruz ha acudido a los estadios para animar a su selección.

Como no podía ser de otra manera, la ganadora de un Oscar ha aprovechado una de estas visitas para conocer a la gran sensación de este Mundial. Prueba de ello ha sido la fotografía que ella misma ha publicado en sus redes sociales en la que se le puede ver acariciando la cabeza al hermano pequeño de Lamine Yamal.

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Un tierno gesto con el que Penélope Cruz ha querido mostrar a sus seguidores lo implicada que está con La Roja y con la familia de los jugadores durante este Mundial 2026.

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Los encuentros deportivos durante esta Copa del Mundo han provocado los encuentros entre rostros conocidos de la talla de Brad Pitt, la cantante canadiense Tate McRae, Javier Bardem, Rosalía, los Beckham o Penélope Cruz.

Aprovechando su influencia, estos personajes no han desperdiciado la oportunidad y han sido algunos de los asistentes a los encuentros entre las selecciones internacionales.

Entre risas y confidencias, Penélope Cruz, Javier Bardem y Rosalía fueron uno de los tríos que animó a La Roja, aplaudiendo cada jugada, celebrando cada gol, saludando al estadio cuando la cámara les enfocaba, y levantándose a bailar eufóricos por la victoria y por el pase de España a octavos de final.

Una cumbre vip en el SoFi Stadium a la que se sumaban otros rostros españoles como Alexia Putellas, Fernando Hierro, David Villa o Carles Puyol, y la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, acompañada por su marido Alex Gruszynski con el que se casó en Valladolid el pasado 18 de octubre.