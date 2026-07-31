Celia Molina 31 JUL 2026 - 10:55h.

El futbolista y la influencer han disfrutado de unas merecidas vacaciones, que incluían un yet privado y una villa de lujo en Francia

Inés García, influencer y novia de Lamine Yamal, desmiente su comunicado viral en redes: "Es falso lo que publican"

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Tras la victoria de España frente la Argentina de Messi en el último Mundial, Lamine Yamal ha disfrutado de unas merecidas vacaciones junto a su novia, la influencer Inés García. El futbolista ha publicado un carrusel de fotografías en las que se puede ver a la pareja disfrutando de su amor y su tiempo libre en una lujosa villa de Saint Tropez, tal y como indica la revista 'Semana'.

En las instantáneas, Lamine e Inés aparecen besándose, bailando, cenando juntos y viajando en un yet privado, consolidando así su relación de pareja. Ninguno de los dos ha escondido sus sentimientos durante la celebración de todo el Mundial, pues Inés estuvo en las gradas durante todos los partidos, dando su máximo apoyo al número 19.

En esta última publicación, encontramos un comentario de la propia Inés, que dice: "El mejor. Necesitaba estos días contigo”, acompañado de unos emojis de corazones marrones que la pareja acostumbra a usar en Instagram y que ya se han convertido en su sello de identidad.

"Más amor, por favor"

En una de las fotografías, aparece también el pequeño Keyne, hermano de Lamine que, con su simpatía y sus expresiones faciales, fue la auténtica sensación del Mundial. Y, por supuesto, el carrusel también incluye una imagen del futbolista con la Copa del Mundo y otras varias de la celebración de la victoria de nuestra selección, que fue muy superior a la de Argentina en la final.

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En una noche mágica, los jugadores cantaron y bailaron junto a los aficionados en Madrid y al son de 'Superestrella', la canción de Aitana que se ha convertido ya en el himno de nuestro triunfo.

El carrusel es, por tanto, una de las numerosas manifestaciones amorosas que Inés y Lamine se están dedicando en los últimos días. Hace escasas 24 horas, el futbolista escribió también en Instagram: "Si encontráis una chica que sea más guapa, me rapo las cejas".

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Inés y Lamine VS Ester y Mbappé

Y, a principios del mes de julio, en el 21º cumpleaños de la influencer, ella misma mostró el romántico regalo que le había hecho el jugador del Barcelona: un libro de color rosa con infografías suyas, en el que ponía: "La felicidad que no sabía que existía".

La publicidad que Lamine e Inés hacen de su historia de amor, con total naturalidad, contrasta con el hermetismo de otra pareja relacionada con el mundo del fútbol: la de Ester Expósito y Kylian Mbappé. De hecho, ayer mismo, la actriz lanzó un comunicado urgente en sus redes sociales, muy enfadada con los "bulos" que se estaban publicando sobre su noviazgo:

"En los últimos meses y, especialmente, estos días, han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad. No todo vale y, esta vez, me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables", dijo la protagonista de 'Élite'.