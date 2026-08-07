Este viernes, 7 de agosto, la actriz alcanza 49 años de vida, pero lo hace en un momento especialmente doloroso, escasos días después del fallecimiento de su progenitor

El cumpleaños más amargo de Paula Echevarría escasos días después de la muerte de su padre: junto a su familia y en la intimidad

Compartir







Este viernes 7 de agosto, Paula Echevarría celebra un nuevo cumpleaños, una fecha que este año llega inevitablemente marcada por el dolor. La actriz cumple 49 años apenas unos días después del fallecimiento de su padre, Luis Echevarría, una pérdida que ha conmocionado a toda su familia y que ha convertido esta celebración en una de las más difíciles de su vida.

Por ello, en vez de ser un día de grandes festejos, el aniversario de la intérprete se vive bajo el peso del duelo. Sin embargo, en medio de la tristeza, Paula ha recibido uno de los mensajes más emotivos del día: el de su hija Daniella Bustamante.

La joven de 17 años ha querido demostrar públicamente el cariño que siente por su madre publicando un mensaje en su perfil de las redes sociales acompañando por un collage de fotos.

Daniella ha aprovechado para dedicar unas palabras muy especiales a la actriz. A través de sus historias de Instagram, ha compartido varias fotografías junto a su progenitora, repasando algunos de los momentos que han vivido juntas a lo largo de los años y que reflejan la estrecha relación que madre e hija mantienen desde siempre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Junto a esa selección de imágenes, Daniella ha resumido todo su cariño en una breve pero significativa dedicatoria: "Mi persona favorita cumple años hoy. Te amo mamá, gracias por ser mi mejor amiga", un mensaje acompañado de una felicitación de cumpleaños que no ha tardado en llamar la atención por el especial contexto en el que llega, teniendo en cuenta las circunstancias que atraviesa la familia.

La muerte de Luis Echevarría ha dejado un gran vacío en el entorno de Paula, que durante estos días ha recibido numerosas muestras de apoyo tanto de familiares como de amigos y compañeros de profesión.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Este cumpleaños, que en otras ocasiones habría estado rodeado de celebraciones junto a los suyos, llega inevitablemente condicionado por la ausencia de su padre. Aun así, el cariño de su círculo más cercano está siendo un importante refugio para la actriz en uno de los momentos más complicados que recuerda.

En agosto no solo coincide el cumpleaños de Paula, sino que en los próximos días también se espera la mayoría de edad de su hija Daniella, otra celebración familiar que inevitablemente queda marcada por la ausencia de su abuelo.