Este viernes, 7 de agosto, la actriz alcanza 49 años de vida, sin embargo, llega en un momento especialmente doloroso para ella tras el fallecimiento de su progenitor

La emotiva carta de Paula Echevarría a su padre tras su repentino fallecimiento: "Te pensaré cada día de mi vida"

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Cada 7 de agosto suele ser una de las fechas más felices del calendario para Paula Echevarría. La actriz acostumbra a celebrar a lo grande su cumpleaños rodeada de su familia, sus amigos y su pareja, Miguel Torres, compartiendo imágenes de reuniones íntimas y mensajes de agradecimiento. Sin embargo, este 2026 será completamente diferente.

La intérprete alcanza este viernes los 49 años apenas unos días después de despedir a su padre, Luis Ángel Echevarría Muñiz, fallecido de forma inesperada a los 76 años, una pérdida que ha sacudido por completo a su entorno familiar.

Ante esta situación, la propia creadora de contenido ha decidido pronunciarse y publicar un extenso mensaje en sus redes sociales sobre cómo se siente al cumplir años ante la ausencia de su progenitor.

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"Hoy es mi cumpleaños... durante 48 años a las 7 de la tarde en punto (hora que naci) recibí un beso, una felicitación, un mensaje o una llamada de mi padre, estuviera donde estuviera.. nunca lo hacía antes de esa hora... Hoy estaré muy atenta a tu señal papá.. sé que encontrarás la forma de hacerlo", comienza Echevarría.

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"Cumplo 49 años en un momento difícil y con mucho dolor, pero si miro un poco más allá del dolor veo la realidad. Veo a mi madre, a mis hijos, a mi chico, a mi hermano, mis sobrinas, mi cuñada, mis tíos, mis amigos.. Veo que tenemos salud, veo que estamos muy bien acompañados y veo una vida por delante para disfrutar y vivir", continúa.

Finalmente, le da "gracias" a la vida ya que, "a pesar de este golpe", afirma que le ha dado "el mejor padre". "Gracias por haberme dejado disfrutarlo tanto estos 49 años y gracias por todo lo que tengo a mi alrededor para disfrutar los años que están por venir", sentencia.

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La muerte de su padre

La muerte de su padre, que se produjo el pasado 30 de julio en Gijón, obligó a Paula a interrumpir sus compromisos profesionales en Madrid para desplazarse inmediatamente a Asturias.

Allí permaneció arropando a su madre, Elena Colondrón, y al resto de su familia durante el velatorio y el funeral celebrados en Candás, la localidad asturiana que siempre ha sido el gran refugio emocional de la actriz. También estuvieron presentes su hija Daniella y Torres, dos de los grandes apoyos de la modelo en una de las semanas más complicadas de su vida.

Su cumpleaños más amargo

Según publica 'Vanitatis', Paula Echevarría no tiene intención de festejar su 49 cumpleaños. Después del golpe que ha supuesto el fallecimiento de su padre, la actriz ha optado por vivir este aniversario desde la más absoluta intimidad, sin fiestas ni reuniones especiales, priorizando el tiempo junto a los suyos y el proceso de duelo que atraviesa toda la familia.

La decisión supone un giro radical respecto a años anteriores. Habitualmente, la asturiana convertía esta fecha en una celebración familiar, ya fuera en Marbella durante sus vacaciones estivales o en Asturias, compartiendo momentos con sus padres, sus hijos, su pareja y sus amigos más cercanos.

Este verano, sin embargo, las circunstancias han cambiado por completo. La cercanía entre la pérdida de Luis Ángel Echevarría y su aniversario personal hace prácticamente imposible afrontar la jornada con el mismo espíritu festivo que caracterizaba otras celebraciones.

La relación entre padre e hija

La unión entre Paula y su padre era conocida desde hace años. Aunque Luis Ángel siempre llevó una vida discreta, alejada del foco mediático, la actriz nunca ocultó la admiración que sentía por él. En sus redes sociales era habitual encontrar fotografías familiares y emotivos mensajes dedicados tanto a él como a su madre.

No faltaban las felicitaciones por el Día del Padre, por su cumpleaños o por el aniversario de boda de sus progenitores. De hecho, Paula organizó hace unos años una celebración muy especial con motivo de las bodas de oro de Luis y Elena y después volvió a homenajearlos públicamente al cumplir 51 años de matrimonio.

Su padre fue una figura fundamental en su vida mucho antes de convertirse en una de las actrices e influencers más populares de España. Natural de Asturias, trabajó durante décadas vinculado a FEVE como maquinista ferroviario tras haber ejercido también como soldador. Siempre mantuvo un perfil ajeno al mundo del espectáculo, aunque acompañó a su hija en algunos momentos importantes de su carrera y disfrutó viendo crecer a sus nietos.

La mayoría de edad de su hija

La pérdida llega, además, en unas semanas tradicionalmente felices para la familia.

En agosto no solo coincide el cumpleaños de Paula, sino que en los próximos días también se espera la mayoría de edad de su hija Daniella, otra celebración familiar que inevitablemente queda marcada por la ausencia del abuelo.

Después de años compartiendo imágenes de vacaciones, celebraciones y reuniones familiares, la actriz afronta ahora uno de los momentos más delicados de su vida personal. El cariño recibido por parte de amigos, compañeros de profesión y seguidores ha sido constante desde que se conoció la noticia, aunque Paula ha preferido guardar silencio y vivir este dolor lejos de los focos.