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Juan Faro, Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Así conocimos a Juan Faro, nueva ilusión de Maica Benedicto: su triángulo con Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Juan Faro, Sofía Suescun y Kiko Jiménez en sus redes sociales
Juan Faro, Sofía Suescun y Kiko Jiménez en sus redes sociales. Instagram de @juanfaro_pro, @sofiasuescun y @kikojimenez
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Después de muchos “cucarachos”, Maica Benedicto vive ilusionada este verano del 2026 gracias al influencer Juan Faro. La nueva ilusión de la ganadora de 'Supervivientes 2026' y colaboradora de 'De Lunes a Viernes' no es un desconocido en el universo telecinquero. Justo ahora hace un año protagonizó decenas de titulares por una posible relación sentimental con Sofía Suescun. Recordamos el triángulo amoroso que provocó su mayor crisis sentimental con Kiko Jiménez.

La primera reacción de Juan Faro tras ser relacionado con Sofía Suescun
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Fue la tarde del 12 de agosto de 2025 cuando el programa ‘TardeAR’ de Telecinco soltó el bombazo: Sofía Suescun habría mantenido citas secretas con Faro, creador de contenido de fitness y estilo de vida, aprovechando los momentos libres que le dejaba la colaboración de Kiko Jiménez en el programa ‘Fiesta’.

El colaborador de ‘El Verano Se Mueve’ y director de la revista ‘Lecturas’, Luis Pliego, declaró que el asunto era tan serio y real que “Sofía llegó a plantearse dejar a Kiko”. Según explicó Pliego, tanto Sofía como Kiko ya seguían a Juan Faro en redes desde tiempo atrás y cuando él salió de prisión tras ser acusado de blanqueo de capitales la hija de Maite Galdeano coincidió con él en unos premios musicales y empezó a escribirle “de manera insistente”.

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La relación pasó pronto de los mensajes y a los encuentros personales. “Dejaban la tele puesta para controlar que Kiko seguía en plató”, contó el director de la revista en el vespertino magacín de Telecinco. El espacio tuvo en su poder documentos audiovisuales que contrastaban la información.

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Las citas entre Sofía y Juan Faro se prolongaron durante tres meses, casi siempre en sábados en los que Kiko estaba en televisión y Suescun llegó a estar tan colgada que fue él quien dejó “por pesada”. “Él se definía como un alma libre. Fue Juan quien bloqueó a Sofía en redes”, prosiguió el director de la publicación. "Si Juan hubiese querido, es muy probable que hoy Sofía fuera la novia de Juan", añadió Luis Pliego, de manera contundente.

La gran bronca de Kiko y Sofía

Después de varios días de especulaciones e informaciones sobre el affaire trascendió que Kiko Jiménez tuvo una enorme bronca con Sofía Suescun al enterarse de la deslealtad de su novia. Al parecer, Sofía decidió confesárselo a Kiko pocas horas antes de que la información se filtrara. La reacción de Kiko, lejos de ser la de una pareja abierta, fue de auténtica decepción: “Tuvieron una gran bronca. Se sintió terriblemente traicionado porque mientras él trabajaba, Sofía estaba con otro”.

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La reacción de los tres protagonistas

Una vez la bomba se detonó mediáticamente ninguno de los tres protagonistas habló explícitamente sobre el tema, si bien sus movimientos dejaron caer que algo había ocurrido. Juan Faro declaró: Yo nunca voy a confirmar. Pero, por mi bien y mi reputación, jamás voy a mentir, pero tampoco voy a afirmar nada”.

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Kiko, por su parte, se tiró varios días desaparecido; sin publicar nada en sus redes sociales y sin presentarse a su puesto de trabajo como colaborador de 'Fiesta'. Además, el que fuera concursante de 'Supervivientes' tampoco atendió a la prensa. Fue una semana después del escándalo cuando publicó una imagen un robot limpiador de piscina para una publicidad contratada. Lo más llamativo fue la frase que utilizó para aquella publicidad: "Mi novia le quiere más que a mí".

Sofía Suescun fue la encargada de poner punto y final a la crisis compartiendo una fotografía de ambos juntos tras todo el revuelo. Lo hacían camino del aeropuerto, cuando creían que iban a poner rumbo a Tailandia, un viaje que no estuvo exento de problemas porque el vuelo se canceló por fallos técnicos del avión.

Poco a poco las aguas terminaron volviendo a su cauce: Sofía y Kiko terminaron superando la situación y se compraron una casa en la playa y Juan Faro dejó de copar titulares y regresó a su hábitat natural en redes sociales. Un entorno en el que ha seguido hasta ahora, que ha vuelto a los medios por su vínculo con Maica Benedicto.

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