Natalia Sette 04 AGO 2026 - 15:32h.

Los exconcursantes de 'Supervivientes' han rememorado a través de imágenes el día más feliz de sus vidas

Mandy, ex de Suso Álvarez, se defiende tras las críticas por su comentario sobre la boda con Marieta

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Un mes después de darse el esperadísimo 'sí, quiero' el pasado 3 de julio en la idílica finca Cigarral del Ángel Custodio de Toledo, Marieta y Suso Álvarez han querido echar la vista atrás para revivir el día más feliz de sus vidas. La pareja ha compartido en sus redes sociales una romántica selección de fotografías inéditas en blanco y negro.

Sin grandes declaraciones, solo con un simple “1 mes”, los enamorados han abierto su álbum de boda para rememorar el día que los unió en matrimonio. Entre las instantáneas rescatadas por los recién casados destaca un bonito y cercano retrato en el que Marieta y Suso se funden en un tierno beso bajo el velo de la novia.

La alicantina luce radiante con su vestido de tipo corsé y la espectacular gargantilla de perlas que acaparó todas las miradas, mientras que el exconcursante de 'Supervivientes' la rodea con ternura. En otra de las imágenes se aprecia a la pareja desbordando complicidad y carcajadas mientras comparten un divertido brindis al aire libre frente a todos sus invitados.

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El álbum de recuerdos no podía dejar fuera el inolvidable momento de la fiesta. Marieta y Suso han incluido una imagen de su increíble baile, donde se observa a la creadora de contenido luciendo su segundo traje, un diseño blanco de dos piezas con flecos, mientras baila en perfecta sintonía con su ya marido.

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