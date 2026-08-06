Lorena Romera 06 AGO 2026 - 14:24h.

La influencer y el colaborador han hecho partícipes a sus seguidores de un momento de lo más emocionante

Marieta y Suso abren el álbum de fotos de su boda un mes después de la celebración

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Un mes después de su 'sí, quiero' en una boda inolvidable, Marieta y Suso Álvarez han anunciado algo que sus seguidores llevaban semanas esperando. A través de sus respectivas redes sociales, la pareja ha comunicado una feliz noticia en un story que han acompañado de dos palabras que resumen su entusiasmo: "Por fin".

Después de varias semanas en las que dejaban pistas en el aire pero no terminaban de confirmar el momento en el que iba a ocurrir: los ya convertidos en marido y mujer están oficialmente de luna de miel. Poco después de celebrar su segundo aniversario de novios en Ibiza, -en un viaje de lo más polémico en el que se ha llegado a decir que no estarían tan enamorados como venden en redes-, los televisivos han vuelto a hacer las maletas.

Ya en el aeropuerto y poco antes de embarcar, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido desde la terminal del aeropuerto sus sensaciones ante este esperado viaje. La de Elche ha contado que ha sido la primera vez en su vida que ha envuelto sus maletas en plástico protector y ponerles identificadores personalizados por precaución: "Si viajo, viajo bien. Nada más llegar al aeropuerto nos hemos gastado 30 euros, pero bien gastados están, la seguridad es lo más importante", ha comentado.

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Pese a haber llegado con más de dos horas de antelación y tener todo controlado, la también exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre los nervios que siempre le produce volar: "Me pongo supernerviosa cuando llega el momento de coger un avión, me da igual que sea un vuelo de 40 minutos a Ibiza, lo paso fatal".

Para alcanzar su idílico destino final, la pareja ha emprendido una travesía con escala en Doha, desde donde volaron directamente hasta Bangkok (Tailandia), su destino final. Además, un punto a favor es que aterrizaban de día, por lo que están pudiendo aprovechar su estancia en el país asiático desde el primer minuto.

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Su primera foto en Tailandia: cisnes de toalla y rosas en el hotel

Nada más aterrizar y desplazarse hasta su hotel en la capital tailandesa, Suso y Marieta han publicado sus primeras imágenes en el destino. En una instantánea compartida desde la habitación del hotel en Bangkok, se puede ver al colaborador tumbado en la cama descansando con el teléfono móvil.

Pero lo más llamativo ha sido la tierna bienvenida que les ha ofrecido el hotel para esta luna de miel de ensueño: dos cisnes formados con toallas y pétalos de rosa repartidos por las sábanas. Con la ubicación que ya los geolocaliza en Bangkok, los recién casados dan así comienzo a una romántica escapada con la que celebrarán su amor por todo lo alto.