El 7 de agosto falleció el empresario a los 79 años y en ese mismo mes murió la mayor de sus hijas a los 46 años

Cari Lapique ha compartido una imagen del matrimonio y de sus dos hijas cuando eran pequeñas

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Cari Lapique compartió una fotografía el día que se cumplió dos años de la muerte de Carlos Goyanes y de su hija Caritina Goyanes. En la imagen aparece el matrimonio junto a sus dos hijas cuando eran pequeñas, una fotografía que fue sacada en Guadalmina "un día como hoy", según ha escrito ella misma. La foto, recuperada por Facebook, que publicó hace 10 años y que ayer quiso volver a compartir con sus más de 100.000 seguidores en Instagram.

“Gracias Facebook por enviarme esta foto que publiqué hace 10 años y me ha encantado. Como entonces no tenía tantos seguidores quiero compartirlo con vosotros. La foto tiene muchísimos años y fue un día como hoy en Guadalmina”, escribió la empresaria. Y es que esta imagen va cargada de muchos significados, ya que es un recordatorio de la familia que construyeron desde que la pareja se casó en septiembre de 1975.

Cari Lapique y Carlos Goyanes se casaron en la parroquia de la Virgen Madre de Marbella con cerca de 600 invitados. Al evento acudieron personalidades como Carmen Franco, Lola Flores, Lolita o Pitita Ridruejo.

Su hija Carla organiza el Memorial Carlos Goyanes de Pádel

En esta ocasión, por segundo año consecutivo, Carla Goyanes ha organizado el Memorial Carlos Goyanes de Pádel, un torneo que se ha consolidado como el gran homenaje familiar al empresario. La competición, celebrada en el Unicorn Racket Club, entre Marbella y Sotogrande, ha reunido a niños, jóvenes y adultos en un ambiente cercano y sin ánimo de lucro. El campeonato comenzó el lunes 3 de agosto y concluyó este viernes 7, coincidiendo con la fecha del fallecimiento del empresario.

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El 7 de agosto fallecía el empresario a los 79 años. Ese mismo mes, la familia afrontaría otro difícil duelo con la despedida de la mayor de sus hijas a los 46 años el 26 de agosto en la misma ciudad, Marbella. Carla ha querido este año dedicárselo a ellos en su recuerdo: "Han pasado dos años y me parece que fue ayer. No se me ocurre una forma mejor de pasar esta semana, que para mí y toda mi familia sigue siendo muy difícil, que organizando y disfrutando del II Memorial Carlos Goyanes".

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"Es una forma preciosa de recordar a papá", ha asegurado Carla

"Dedicar estos días a los niños, al deporte y al pádel es una forma preciosa de recordar a papá y todo lo que nos enseñó", recuerda sobre su infancia. El deporte lo vivieron junto a él de una manera muy especial y se convirtió en parte de sus vidas: "Hizo lo mismo durante toda su vida con nosotras, con sus nietos y con tantos amigos nuestros: animarnos a hacer deporte, a competir, a disfrutar y, sobre todo, a compartirlo".

Todos han estado involucrados en la organización del evento: "Hizo lo mismo durante toda su vida con nosotras, con sus nietos y con tantos amigos nuestros: animarnos a hacer deporte, a competir, a disfrutar y, sobre todo, a compartirlo". "Ha sido especialmente emocionante ver pasar por el torneo a tanta gente que quiso a papá: su hermana Ana, sus hijas, sus yernos y todos sus nietos, sus amigos...", enumeraba antes de agradecer a sus amigos su asistencia.

"Ver durante una semana las pistas llenas, jugando, riéndose, compitiendo y haciendo amigos, ha sido el mejor homenaje que podíamos hacerle", ha confesado. El verano es un momento difícil para la familia, tal y como ella misma reconoció en junio de 2026: "Intento no pensarlo y seguir para adelante, dando gracias con lo que tenemos y siempre hay gente que está peor y mejor".